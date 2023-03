Transinne: À la découverte de la planète Mars au travers de nos sens à l'Euro Space Center

Une expo qui se veut interactive car les sens des visiteurs sont sollicités.

"Notre objectif était de partir à la découverte de Mars tout en gardant ce côté ludique qui caractérise désormais l’Euro Space Center, explique Stéphanie Moraux, coordinatrice pédagogique à l’Euro Space Center. Mais tout ce qui est présenté dans cette exposition repose sur données scientifiques."

L’Euro Space Center se présente désormais comme le seul parc à thème dédié au spatial en Europe. L’expo s’inscrit donc dans cette vision. Si elle commence par une ligne du temps et un quiz dans lequel il faut distinguer des images prises soit sur terre ou sur Mars, des animations originales ont été imaginées par l’équipe de l’Euro Space Center, comme établir son âge martien, soulever un rover – engin d’exploration – pour constater s’il est "plus lourd" sur terre ou sur Mars, écouter des sons avec une sensation martienne, regarder par une fenêtre ouverte sur Mars ou se retrouver face au souffle du vent.

"Cette animation a bien entendu aussi une base scientifique et permet de casser une image comme celle du film"Seul sur Mars"avec une violente tempête", poursuit la coordinatrice pédagogique de l’Euro Space Center.

Cette nouvelle exposition temporaire se différencie donc des précédentes axées plutôt d’habitude sur l’histoire de la conquête spatiale (vol de Youri Gagarine, voyages spatiaux des astronautes belges,…).

En attendant la base martienne

Une activité a également été pensée pour les plus jeunes visiteurs qui pourront voir leur propre rover colorié se mettre en mouvement sur écran. "La plupart de nos activités sont accessibles aux enfants de plus de 1,10 m mais nos visiteurs viennent en famille, cette animation est pensée pour les plus jeunes afin de leur proposer quelque chose spécialement aussi pour eux", souligne Bénédicte Joguet, responsable de la communication de l’Euro Space Center.

Dans un coin, l’exposition présente encore la maquette de la base martienne qui pourrait être construite, d’ici quelques années derrière l’Euro Space Center.

"Discover Mars" sera accessible tant pour les visiteurs individuels que les classes de l’espace et les stagiaires.

À noter que pour les visites individuelles, l’Euro Space Center conseille fortement la réservation. Le site affiche de plus souvent complet afin de permettre aux visiteurs de découvrir les attractions sans devoir faire faire la file.