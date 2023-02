La minorité veut de la transparence pour tous les marchés publics

Lors du dernier conseil communal de Libin, on a parlé marchés publics et concessions. Dans certains cas bien précis et des montants bien déterminés, déléguer la procédure de passation et les conditions des marchés publics ou concessions, pourrait passer directement au Collège communal ou la direction générale. Ceci concernerait uniquement les marchés publics de faibles montants, inférieurs à 30 000 €. Certaines décisions ne passeraient donc plus forcément par le conseil communal.