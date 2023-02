Au bout de quelques minutes d’une chorégraphie parfaitement maîtrisée, le public a décidé d’ouvrir le fameux miroir, reconnaissance de sa haute prestation.

Alliant les mouvements d’une grande fluidité et les nombreuses techniques de travail au sol propre à la danse contemporaine, la jeune fille a su transmettre ses émotions au public. Les trois membres du jury que sont Laurien Decibel, Agustin Galiana et Aurel Zola ont été touchés par l’histoire de la jeune fille et le passage des émotions qu’elle a pu transmettre à travers sa danse.

"Tu es un modèle d’inspiration a lancé Agustin Galiana. La force de la danse a pu transformer ce que tu ressentais, je te félicite pour le courage que tu as".

Aurel Zola a également abondé dans le même sens. "J’ai été marqué par ton regard et ton expression. Ton histoire est marquante et tu l’utilises à travers la danse, c’est une force et c’est magnifique".

Pour son passage, l’adolescente avait décidé de se produire sur une musique au son du tic-tac de l’horloge, sa véritable phobie

Très intense émotionnellement

L’émotion était donc palpable sur le visage de la jeune fille à l’issue de sa prestation. Elle s’est d’ailleurs empressée d’aller embrasser sa maman présente dans le public avec le reste de sa famille.

Anna a également fondu en larmes dans les bras d’un jeune homme présent lui aussi dans le public.

"C’est l’infirmier qui s’est occupé de moi lorsque j’étais au plus mal, a-t-elle confié. Je n’étais pas au courant de sa présence ce mardi, j’ai donc complètement" buggé "lorsque je l’ai aperçu. Cela faisait un an que je ne l’avais plus vu. Il est devenu comme un grand frère pour moi".

Et de revenir sur l’émotion qui l’a habitée à l’issue de sa prestation: "C’était très intense émotionnellement. J’ai repensé à tout mon parcours pour en arriver là. Mon objectif est déjà atteint puisque j’ai pu faire passer mon message à travers cette chorégraphie".

L’aventure se poursuit donc pour la jeune luxembourgeoise. Mardi prochain, les membres du jury retiendront chacun leurs trois candidats préférés qu’ils entraîneront en solo, en groupe ou en binôme pour leur permettre d’accéder à la finale.