Libin : rien ne va plus mais le théâtre du Papillon est bien de retour

Dans cette comédie vaudeville, on découvre Alain et Dominique, un couple… improbable, embarqué dans la spirale infernale du mensonge, le premier en appelant toujours une multitude d’autres dans un équilibre et une crédibilité souvent difficiles à maintenir dans la durée.

Tout va bien, puisqu’Alain et Dominique s’entendent à merveille et que, pour être sûrs de vivre le plus longtemps possible côte à côte, ils font croire à leurs conquêtes respectives qu’ils sont mari et femme et dans l’impossibilité de divorcer. Tout va moins bien depuis qu’Alain, persuadé d’avoir rencontré la femme de sa vie, lui a avoué la vérité. Tout va encore moins bien depuis que celle-ci arrive par surprise et tombe sur Gilda, une ravissante prostituée qu’Alain a rencontrée la veille et qui, pour aider Alain, va se faire passer pour Dominique.

"Les personnages sont typés, les imbroglios se multiplient, les personnages ne sont pas sans faille, et l’auteur exploite au mieux ces éléments pour vous faire passer deux heures tourbillonnantes !" annonce la troupe.

Et pour ce retour, le groupe accueille trois nouveaux comédiens.

Représentations les samedis 11, 18 et 25 février à 20 h, ainsi que les dimanches 12 et 19 février à 15 h 30 à la salle Notre Maison, Route d’Hatrival à Libin.

Réservations souhaitées au 0497/81 43 48 entre 16 et 18h ou après 20h ou par e-mail theatredupapillon@yahoo.com