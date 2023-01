4 ministres sont venus à Transinne pour les voeux du MR luxembourgeois

Les quatre ministres que sont Valérie Glatigny, Hadja Lahbib, Willy Borsus et Pierre-Yves Jeholet étaient également de la partie ainsi que les députés de notre province, Anne Laffut, Benoît Piedbœuf et Yves Evrard.

Sans oublier la présence de Georges-Louis Bouchez, président du MR.

Une soirée de retrouvailles qui s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse.

C’est la députée-bourgmestre locale, Anne Laffut, qui a pris la parole en première. L’habitante d’Ochamps a souligné la fierté d’accueillir un tel événement dans sa commune. "Transinne est devenu un pôle spatial important ces dernières années et son développement va encore se poursuivre, s’est félicitée la députée-bourgmestre. C’est une vraie réussite et le MR va continuer à lui apporter son soutien dans les années à venir. C’est important pour la Commune, la Province de Luxembourg, mais également pour la Wallonie et la Belgique".

Le député-bourgmestre de Tintigny et président du MR Luxembourg, Benoît Piedbœuf, a lui aussi souligné la beauté des lieux et a également mis l’accent sur l’importance d’un tel bijou dans la province. "Avec son important développement, le site de l’Euro Space Center est bien parti pour mettre Transinne sur la carte européenne en matière spatiale".

Pour un conseil infirmier à Vivalia

B. Piedbœuf a ensuite rappelé les importants dossiers que le MR a portés durant l’année écoulée, notamment en ce qui concerne les travailleurs frontaliers, mais aussi Vivalia. "Il n’est pas trop tard pour sauver Vivalia 2025, a-t-il souligné . Nous demandons la création d’un conseil infirmier car il est important de mettre en place un système d’écoute, d’aide et de défense envers ces travailleurs".

Benoît Piedbœuf lance aussi des projets en lien avec le Palais abbatial et la basilique de Saint-Hubert, endroits qui doivent être mis en valeur. Augmenter le logement des jeunes sera également une priorité. En ce qui concerne la crise économique traversée actuellement, Piedbœuf n’y va pas par quatre chemins. "Il faut un choc fiscal et redonner du pouvoir d’achat aux gens. C’est un combat que nous allons mener prochainement".