Des dépenses pour 6 316 495 € à Libin

"Côté dépenses, hormis des adaptations en fonction de l’analyse des chiffres de cette fin d’année, on constate une augmentation en matière de transport de l’eau (sécheresse) et une augmentation importante des frais de personnel à laquelle nous devons faire face: environ 16% dus aux indexations et aux évolutions barémiques", note la bourgmestre.

À l’extraordinaire, ce sont 6 316 495,56 € de dépenses qui sont budgétisés. Pour mener ces projets, Libin a été retenue pour bénéficier de différents subsides: future crèche communale dans le cadre du plan Cigogne, rénovation énergétique du bâtiment du CPAS ou encore aménagement du centre de Glaireuse au travers de l’appel à projets "Cœur de village". Sont aussi listés à l’extraordinaire, en plus du remplacement de conduites d’eau, d’autres projets comme la rénovation du bâtiment de l’ancienne libraire "Le Mât de Cocagne" à Redu pour y installer notamment des toilettes publiques, l’aménagement d’un ponton au Kaolin (projet subsidié), le remplacement de châssis pour accueillir un distributeur de billets à proximité du local loué à bpost à Libin.

Les questions de la minorité pour le budget ordinaire concernaient des demandes de précisions. Pour le groupe Vision d’Avenir, pour le budget ordinaire, Clément Crispiels et Stéphanie Arnould ont exprimé un vote négatif. "Ce budget me fait peur", estime cette dernière.

Leur colistière Marguerite Theis a, elle, approuvé le budget ordinaire, comme la majorité donc, tandis que le conseiller indépendant Alain Gérard s’est abstenu.

Pour l’extraordinaire, Marguerite Theis s’est demandé si l’Euro Space Center ne pourrait faire un geste en retour suite à la subvention communale de 200 000 € qui lui sera encore allouée (pour la dernière fois). Du côté de la majorité, on précise que les classes de 5e primaire de la commune sont accueillies à l’Euro Space Center et qu’un local est aussi mis à disposition pour des blocus collectifs pour des étudiants.

Alain Gérard trouve que le collège ne se montre pas assez prudent face aux coûts de l’énergie et de l’eau. "Il aurait fallu rentrer une demande de subsides Ureba (NDLR: rénovation énergétique) pour les anciennes installations du foot de Redu devenues maison de village", pointe aussi le conseiller indépendant.

"On ne peut pas introduire des projets à foison et nous avons déjà été retenus pour le bâtiment du CPAS", répond la bourgmestre.

Les votes de la minorité pour le budget extraordinaire ont aussi varié: votes négatifs pour Stéphanie Arnould, Clément Crispiels et Alain Gérard, abstention pour Marguerite Theis.