Ils chanteront Noël en wallon à Transinne

Cette initiative, née l’an dernier, on l’a doit à l’équipe des "Oulines tchantantes" de Transinne composé de Marcelle, Gilles et Olivier Robert, Marie-Line Dabe et Dimitri François. Ce groupe est également responsable de la confection de la crèche du village. Ils entonneront Douce nuit et Il est né le divin enfant en wallon en compagnie de la chorale de Redu. Vola les tecses ki seront tchantés: