Mais d’un point de vue économique, Greencap, qui ne produit que du sapin de Noël et pour qui les fêtes sont donc le pic de la saison, pèse lourd. Car particularité, le marché se partage entre gros acteurs et une kyrielle de petits producteurs et revendeurs.

Leader en Wallonie, l’entreprise, qui a débuté dans la région de Libin, se retrouve aussi à l’international dans le top 3 européen avec deux concurrents danois.

"Nous pourrions grandir et aller chercher des sapins ailleurs pour fournir nos clients, confie Gérald de Wouters, manager de la branche belge de Greencap. Mais contrairement à certains de nos confrères, nous maîtrisons tout, de la production jusqu’à l’étiquetage, la mise sous filet et la livraison à nos clients. Nous ne vendons que ce que nous produisons." Fondée en 1987 par Louis Greindl, depuis entouré par deux associés, Greencap est une entreprise présente à la fois en France et en Belgique. Son siège administratif et sa plate-forme centrale basée à Transinne (Libin) ont un pendant à Scaër en Bretagne.

En tout, Greencap exploite près de 2000 hectares sur les deux pays avec une place de tête (1 300 ha en Belgique et 700 en Bretagne).

Une clientèle professionnelle

Sa clientèle est uniquement composée de professionnels comme des jardineries ou de grandes enseignes. "Nous atteignons aussi des marchés lointains comme Hongkong, Singapour ou la Malaisie" précise Gérald de Wouters.

Le chiffre d’affaires global navigue autour des 16 millions d’euros. Il est alimenté à 99% par le marché du sapin, pour la production et la vente d’arbres mais aussi les compléments comme les supports. La part de 1% provient, elle, de la culture de céréales lorsque les parcelles ne servent pas aux sapins.

Propriétaire en grande partie de ses parcelles

L’entreprise cherche aussi – ce qui est parfois décrié en termes de concurrence avec le milieu agricole – à être propriétaire des parcelles qu’elle exploite. En Belgique, c’est le cas pour 70% d’entre elles. Quasi impossible de sillonner la région d’Ardenne où Greencap est implantée sans tomber sur l’une de ses parcelles ou de l’un de ses concurrents.

"On dit parfois que Greencap met le prix pour obtenir des parcelles qui ne peuvent dès lors plus servir à l’agriculture conventionnelle mais ceci doit clairement être nuancé, affirme Gérald de Wouters. Lorsque des parcelles agricoles passent d’un agriculteur à un autre, cela ne se voit pas forcément car cela reste la même culture. Et évidemment le sapin, cela se remarque et impressionne. Mais lorsque Greencap acquiert des parcelles dans la région de Libin, on ne sait pas forcément que 70 hectares ont été" rendus "à l’agriculture dans la région de Chimay. Nous avons aussi bénéficié de remembrements avec les agriculteurs."

En Belgique, Greencap exploite 265 parcelles, allant de 5 ares à 40 hectares, dans un rayon de 60 km autour de Transinne.

"Nous ne cherchons pas non plus à nous agrandir en Belgique où nous sommes à maturité, dit aussi le reponsable de la branche belge de l’entreprise. Et puis nous sommes aussi soumis au marché. Si nous devons débourser 20 000 € pour une parcelle d’un hectare en Belgique et qu’en France, nous pouvons en avoir 4 pour le même prix, le choix est vite fait."

Si Greencap commercialise un million d’arbres annuellement, son stock de sapins entretenus est de 10 millions d’arbres.