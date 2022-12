Transinne : une "école" pour plancher sur les enjeux de cybersécurité

Près de 80 étudiants, dont des doctorants dans ces matières, venus d’universités belges, situées tant en Wallonie qu’en Flandre, mais également de l’Université du Luxembourg abordent des thématiques pointues liées à la cybersécurité de manière théorique et pratique avec des formateurs venus du monde académique et industriel.

L’initiative, nommée "Cyberwal in Galaxia Program", est portée par l’intercommunale Idelux et Cyberwal tandis que la supervision est assurée par Axel Legay, professeur en cybersécurité de à l’UCLouvain.

"Ce que nous avons pu mettre en place, en trois semaines à peine, est très prometteur, confie Axel Legay. Je me plais à imaginer que des étudiants, issus d’universités différentes, puissent se rencontrer pour travailleur ensemble sur des projets de recherche commun."

Durant cette semaine de formation, des thématiques comme la protection du citoyen face au "ransomware" (attaque exigeant une rançon), la protection des systèmes embarqués ou l’intelligence artificielle sont abordées.

Une année faste pour le bi-site Redu/Transinne

Cette 1re école internationale arrive aussi en fin d’une année faste en matière de cybersécurité en Wallonie, et plus singulièrement pour le bi-site Galaxia à Transinne et de l’ESA (Agence spatiale européenne) à Redu. Fin avril dernier, l’entreprise Rhea lançait les travaux, dans le parc Galaxia, de son futur centre de cybersécurité et c’est aussi à Transinne que Cyberwal a été lancée en mai. L’ESA va aussi construire un nouveau centre de cybersécurité à Redu.

"Les meilleurs experts en cybersécurité sont Wallons, affirme Axel Legay. On en retrouve dans des entreprises comme Google ou Avast. Mais les Wallons ont un gros problème: ils ne sont pas fiers d’eux."

La Wallonie, sous la houlette du ministre Willy Borsus, a aussi confirmé il y a quelques mois l’octroi de 8,3 millions à Idelux pour financer cette "école" mais aussi, sur le site Galaxia, l’aménagement d’un démonstrateur quantique (outil de recherche de pointe) et une infrastructure "Cyber Range" (outil de simulation d’attaques).

Les éditions 2023 et 2024 de cette école internationale sont déjà en préparation.