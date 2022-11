Base martienne unique au monde en projet à l’Euro Space de Transinne (vidéo)

On pousse à ce point le détail que chaque fois qu’un des scientifiques enfermés dans une de ces bases martiennes veut aller faire un tour dehors, il doit revêtir une combinaison spatiale supposée lui permettre de survivre dans l’atmosphère hostile de Mars, puisque celle-ci est chargée en dioxyde de carbone.

La base martienne espérée d’ici une dizaine d’années

Bref, des scientifiques se forcent à vivre ensemble dans un espace réduit pour tenter de mettre au point un programme qui permettra peut-être un jour à l’homme de mettre le pied durablement sur Mars. La mission Artémis a commencé mercredi matin par le lancement d’une fusée vers la Lune. C’est la première étape de la conquête spatiale vers Mars, parce que notre satellite naturel doit servir d’hébergement à une base à partir de laquelle les missions vers la planète rouge seront menées.

Autre problématique étudiée sur ces bases martiennes terrestres: comment vivre ensemble dans un petit espace sans que cela dégénère ? Les spécialistes de la NASA et de l’ESA scrutent les comportements des gens enfermés dans un lieu confiné. Une fois qu’on sera sur Mars, si on y arrive, pas question de rentrer dare-dare sur terre parce qu’on ne peut plus voir Untel ou Unetelle en peinture…

Un projet totalement inédit

Quel rapport tout ceci a-t-il avec l’Euro Space de Transinne ?

Réponse de Pierre-Emmanuel Paulis, qui a séjourné plusieurs fois dans une de ces bases: "Le projet qu’on espère voir se développer ici à Transinne, derrière le bâtiment de l’Euro Space et d’ici une dizaine d’années, sera totalement inédit, parce que ce sera le seul qui accueillera non pas des scientifiques, mais des étudiants qui viendront en stage une semaine dans cette base martienne et dans les mêmes conditions que les professionnels. Bien sûr, en attendant de disposer de cette base, nous développons ici, via des laboratoires, des expériences qui seront menées dans le futur bâtiment. Cela touche à toutes les disciplines scientifiques", conclut-il.

Pour l’heure on en est au stade de l’avant-projet. Pour le préfinancer, le ministre régional Willy Borsus a versé un subside de 230 000 €.

Autre intérêt de cette base martienne, poursuit M. Paulis, c’est le respect des écosystèmes: "La base va intégrer des technologies MELISSA relatives au recyclage des eaux et à leur utilisation comme engrais. Cela va donc plus loin qu’une vulgarisation pédagogique des transferts technologiques. Et tout ce qu’on apprend en termes de pré servation des ressources naturelles pour des raisons évidentes pour la survie sur Mars, peut être appliqué dans la vie de tous les jours sur Terre."

La base martienne de Transinne accueillera 48 élèves en simultané

L’infrastructure de la base martienne a été imaginée et conçue avec l’aide du Bureau d’architecture ASSAR. Elle pourra accueillir un minimum de 48 personnes simultanément, soit 3 classes de stagiaires. Elle sera implantée à côté de l’Euro Space et le terrain dans son environnement immédiat ressemblera à un paysage martien. On le sait, la région regorge de kaolin, cette matière rouge qui peut donner le change. Ce projet de Transinne a été présenté à la communauté MELISSA voici une semaine, lors d’un colloque organisé à Toulouse et qui rassemblait 300 scientifiques du monde entier. Cette base martienne fait partie d’un programme régional plus large visant à favoriser l’emploi dans le domaine spatial et technologique (FEST).