Tifo, fumis, doublé et 500 personnes à Ochamps qui rejoint Libin en tête

Au retour des vestiaires, changement de physionomie. On rejoue depuis quelques secondes quand Albert est en position de frapper. L’attaquant ne se pose pas de questions et envoie une praline qui termine dans la lucarne d’un Zanelli impuissant (1-0). L’ambiance monte d’un cran, les duels s’enchaînent, mais Ochamps gère parfaitement et ajoute un deuxième but dans le final grâce à Nolwen Albert.

Avec cette victoire, Ochamps revient à hauteur de son adversaire du soir à la première place au classement. Notons toutefois que Libin a une rencontre en moins. "Libin est la plus belle équipe affrontée jusqu’à présent. Et nous avons eu de la chance au premier acte. Mais la rencontre était assez équilibrée", commente Sébastien Ricci.