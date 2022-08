La Voix des Mots va se poser, en bord de rivière, à Lesse

Ce rendez-vous culturel veut mettre la lecture vivante en avant par le biais d’autrices et auteurs, de comédiennes et comédiens, de musiciennes et musiciens. Avec pour cadre, Redu et ses alentours, dans des lieux transformés pour l’occasion en "scènes".

Cette année, la Voix des Mots s’installe dans le hameau de Lesse en bordure de rivière. Le site sera piétonnier et deux scènes seront installées.

L’événement, qui débutera dès 12h30, se veut tout public en variant les genres. Une partie de l’après-midi fera d’ailleurs la part belle aux lectures jeunesse. Tandis que le début de soirée sera davantage réservé à un public adulte.

Une initiation aux planètes et aux étoiles sera, elle, proposée dès 21h00 par Dominique Gering de l’Euro Space Center.

Lorsque l’idée de ce nouveau festival avait émergé, la volonté était de l’inscrire comme nouvel événement culturel se déroulant sur un week-end avec le soutien de la commune de Libin.

Entrée libre mais… avec du soutien

"En concentrant la Voix des Mots sur une journée, nous nous rapprochons de ce que nous souhaitions,confie Philippe Beyens, initiateur et directeur du festival.L’an dernier, le public avait déjà accroché lors des divers rendez-vous proposés. La Voix des Mots évolue et nous sommes en attente de retours du public. Nous songeons déjà à d’autres rendez-vous."

Pour cette édition 2022, l’entrée sera libre mais la participation se fera "au chapeau". Chacun est donc invité à laisser ce qu’il souhaite.

"C’est une manière de nous soutenir car la Voix des Mots est une initiative privée",rappelle son directeur.

Sur un plan pratique, même si la participation est libre, les réservations sont souhaitées. L’accès à Lesse se fera uniquement via Redu. Il sera possible de se garer en bord de route. Des navettes seront aussi mises en place entre Redu et Lesse.

Programme complet et réservations: www.lavoixdesmots.com