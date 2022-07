Le village a l’habitude d’être tranquille et pourtant! Mardi soir, un jeune jagdterrier d’un an et demi a été abattu d’une balle alors qu’il se promenait seul."Zamani, notre chien, avait l’habitude d’aller faire sa petite sortie en solitaire durant la soiréesouligne son propriétaire Léon Marchal.Vers 19h ce mardi, il s’est absenté quelques minutes avant de revenir la bouche en sang et bien mal en point".

Directement, le chien est emmené chez le vétérinaire à Bertrix où le verdict est sans appel. La pauvre bête a ses deux poumons perforés suite à une balle reçue entre les deux omoplates! Zamani succombera rapidement à ses blessures. Pour Léon Marchal, l’acte a été réalisé en plein cœur du village."Le chien ne s’est absenté que 3 à 5 minutes alors que nous habitons en plein centre de Villanceexplique-t-il.Quant au tir, il a été réalisé à bout portant, en témoigne l’impact qui s’est logé en plein milieu du dos de l’animal. Il est impossible d’avoir un tel impact et une telle précision avec un tir lointain".

Une détonation entendue par un riverain

Sur place, un habitant du village qui était sur sa terrasse, a vu le chien s’enfuir après avoir entendu une légère détonation."Ce n’était pas du gros calibre, la balle ressemble plus à une arme à air comprimé ou une arme de jardin, la détonation n’a donc pas dû être importante",souligne le propriétaire du chien. Un animal qui était reconnu pour sa gentillesse et sa facilité à aller vers les gens, ce qui rend l’acte encore plus difficilement compréhensible.

En attendant, la famille a décidé de déposer plainte à la Police."Une plainte contre X puisqu’on ne sait pas qui a posé ce geste. Si quelqu’un est capable d’exécuter de sang-froid un chien à bout portant sans raison, n’est-on pas en droit de se demander ce qu’il pourrait faire à d’autres animaux ou pire à des gens?"s’interroge, ému, Léon Marchal.