Transinne : deux démonstrateurs quantiques installés sur le site Galaxia

Ironie du calendrier, quelques heures à peine après ce lancement, l’intercommunale Vivalia était victime d’une cyberattaque et devenait l’illustration de ce que représente ce type de menaces informatiques.

A l’occasion du lancement, de CyberWal, le ministre wallon de l’économie et du numérique avait annoncé que la Wallonie allait dégager 8,3 millions pour le site Galaxia à Transinne.

Une annonce confirmée ce week-end par son cabinet. Cette somme permettra de financer, en partenariat avec le secteur privé, deux démonstrateurs à haute valeur ajoutée parmi les premiers en Europe.

" Un démonstrateur quantique, permettant de mener une recherche de pointe dans le domaine du chiffrement, et une infrastructure "Cyber Range" de simulation et d’entraînement aux cyberattaques." précise pour le côté technique le cabinet du ministre Borsus.

L’intercommunale Idelux sera aussi toujours un partenaire dans ce dossier.

L’installation de ces démonstrateurs est aussi couplée avec la création Pôle d’excellence wallon en cybersécurité dans la lignée de Cyberwal.

Le bi-site confirmé comme maillon central

Là aussi le bi-site Redu/Transinne, accueillant l’agence spatiale européenne (ESA) et des entreprises privées dont Rhea avec son centre de cybersécurité, se voit confirmer dans sa place de maillon central de cette politique.

"Il y a une mobilisation très forte autour de ce double site et les attentes en matière de cybersecurité sont très importantes " rappelle le ministre Borsus.

L’installation des démonstrateurs quantiques, répondra à plusieurs objectifs, explique le cabinet du ministre: fédérer les acteurs de la recherche, de la formation et de l’innovation actifs en cybersécurité pour créer des ponts; faciliter l’émergence de solutions technologiques innovantes en matière de cybersécurité basées sur les défis des secteurs privé et public, et permettre l’accès à des démonstrateurs de pointe; former les futurs travailleurs aux solutions innovantes dans le domaine de la cybersécurité; et accélérer la recherche en communication quantique et faciliter la mise au point d’architectures informatiques ultra-sécurisées.

Le dossier pour l’accueil de ces démonstrateurs va être monté dans les prochains mois.