Au cœur même du village du Livre de Redu, la structure, accompagnant des adultes dans leur processus d’alphabétisation, proposera, en effet, ses "24 heures de lecture". Un événement organisé pour célébrer le 10e anniversaire de La Traversée, sa collection de romans, éditée en partenariat avec Weyrich Édition, associant les apprenants au processus d’écriture.

En 10 ans, La Traversée est déjà riche de 29 romans. Et durant ces 24 heures de lecture, l’ensemble des titres de la collection seront présentés au travers de lectures.

Ce défi était une idée qui trottait déjà dans la tête des responsables de Lire et Écrire Luxembourg depuis quelques années. Le 10e anniversaire de la collection est la bonne occasion. Le choix du Village du Livre de Redu allait ensuite aussi de soi.

80 lecteurs ont déjà répondu présents

Près de 80 lecteurs ont déjà répondus présents.

"Une quinzaine d’auteurs de La Traversée viendront lire des extraits de leurs romans mais nous n’aurons pas que des auteurs car tout le monde est le bienvenu" précise Nathalie Husquin, responsable du projet La Traversée chez Lire et Écrire Luxembourg.

La liste des lecteurs sera large: représentant du monde associatif et culturel, des comédiens, des responsables politiques, des journalistes ou encore des chanteurs dont Saule.

Lire et Écrire Luxembourg espère aussi compter sur la présence de sportifs. "Chacun peut choisir un extrait mais nous pouvons aiguiller le lecteur, poursuit Nathalie Husquin. Les lieux seront choisis en fonction de l’extrait ou de l’ambiance."

Des lectures de nuit

Divers lieux de Redu accueilleront ces lectures comme le Mudia, La Reduiste, la Maison des Laines, la supérette chez Georgette,… Le bibliobus provincial s’arrêtera aussi à Redu, le samedi, et sera aménagé en endroit de lecture. Des lectures auront lieu en extérieur, d’autres seront à plusieurs voix, une ambiance musicale pourra agrémenter la découverte,…

Et comme il s’agit bien de 24 h de lecture, l’événement ne connaîtra pas de pause. Il y aura donc même des lectures au milieu de la nuit ou au moment d’aller chercher le petit-déjeuner à la boulangerie,… L’accès à ces lectures sera entièrement gratuit et l’événement sera aussi diffusé sur les réseaux sociaux.

"La mobilité était aussi un critère important afin qu’un maximum de monde puisse rejoindre Re du, souligne Nathalie Husquin. Nous en avons parlé à la bourgmestre de Libin, Anne Laffut, qui nous a tout de suite soutenu Des navettes seront organisées au départ de la gare de Libramont.".

Si 80 lecteurs ont déjà confirmé leur présence, toute personne souhaitant participer à l’événement peut encore se manifester.

L’ensemble du programme sera publié sur le site internet de Lire et Écrire Luxembourg et via la page Facebook "Les 24H de lecture à Redu".

Informations:nathalie.husquin@lire-et-ecrire.be – 0477 40 70 27