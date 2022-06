3 jours fous à Libin-Bas

La fête champêtre de Libin-Bas fait son retour lors de ce week-end de Pentecôte des 3, 4 et 5 juin. Début des festivités ce vendredi à 17 h avec l’apéro des Tchins. Une balade moto sera organisée samedi (départ à 9 h ) tandis que la brocante sera installée, rue de Glaireuse, dès 12 h. Une soirée 80-90 aura lieu dès 21 h. Le dimanche de Pentecôte, des randonnées VTT (15-25-35-45-55-65 km) et des marches (5-10-15 km) seront proposées dès 7 h 30, et des maquillages pour enfants et des promenades en calèche dès 16 h. Le week-end se terminera dimanche soir avec un concert de Carpe Diem dès 20 h suivi par une soirée dansante.