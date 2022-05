CyberWal ambitionne de placer la Wallonie dans le peloton de tête de la cybersécurité

Et ce vendredi, encore à Transinne, le consortium CyberWal a été officiellement lancé.

Cette coupole rassemblera tous les acteurs wallons pouvant être concernés par les enjeux de cybersecurité (entreprises, universités et hautes écoles, autorités publiques).

Avec pour objectif de fédérer et ce afin de répondre aux besoins de recherche, d’innovation et de formation en la matière. Car la sécurité informatique est désormais une priorité. Tous les secteurs tels que le transport, l’énergie, la santé ou les finances dépendent du numérique.

CyberWal est dirigé par Axel Legay, professeur en cybersecurité à l’UCLouvain et fondateur de ce consortium.

L’ambition annoncée est de placer la Wallonie dans le top européen en termes de cybersecurité.

Si le lancement à lieu à l’Euro Space Center, CyberWal proposera des rencontres partout en Wallonie grâce à la participation et l’expertise de ses membres. Une centaine d’entreprises ont déjà manifesté leur souhait de devenir membre de CyberWal.

8,3 millions d’euros en plus pour Transinne

Et à l’occasion du lancement du consortium, le vice-président du gouvernement wallon, le ministre Willy Borsus, a annoncé qu’une somme de 8,3 millions d’euros allait être dégagée par la Wallonie et ce pour à nouveau profiter au développement du bi-site Redu/Transinne. Une somme qui permettra de financer l’installation d’un démonstrateur quantique. Pour faire simple, et sans entrer dans les détails techniques, les ordinateurs quantiques seront, dans les années à venir, des ordinateurs nettement plus puissants pour casser les codes de protection.

"Le site de Redu/Transinne prend de plus en plus d’importance et il est important de se positionner en matière de souveraineté numérique", confie le ministre Borsus. L’intercommunale Idelux sera, à nouveau, associée à la mise en place de cet outil qui sera installé dans le parc d’activités économiques Galaxia.