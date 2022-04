Décédé la semaine dernière, il a été mandataire communal durant près de 30 ans, de 1983 à 2012.

Il a occupé les fonctions de président de CPAS et d’échevin, notamment aux côtés de l’actuelle bourgmestre lors de son premier mandat maïoral entre 2006 et 2012.

" Je me souviens de l’avoir chamboulé avec notre nouvelle équipe, changement de bureau, de couleur des murs, de cadeau pour les jubilaires mais il est passé au-delà de tout cela car même s’il était haut en voix parfois, haut en convictions, il était aussi haut en joie de vivre, haut en amitié." s’est souvenue Anne Laffut. L’ensemble du conseil a ensuite observé une minute de silence.

Un conseil communal lors duquel les conseillers étaient notamment appelés à marquer leur accord pour le renouvellement de marché public visant à prendre en charge la comptabilité des différentes fabriques d’église de la commune pour une durée de 3 ans. Le montant de la dépense est évalué à 27000 €.

"Ce montant de 27000 € me semble énorme, estime Stéphanie Arnould (minorité). Je me suis renseignée et j’ai trouvé qu’il existait un logiciel comptable spécialisé dont la redevance revient à 408 €."

La bourgmestre, rappelant que la commune agit en quelque sorte comme tutelle sur les fabriques d’église, justifie cette dépense par la plus-value d’un prestataire. "Un accompagnement est nécessaire" dit la bourgmestre.

"On mutualise beaucoup et au final, est-ce que l’on ne risque pas de perdre notre spécificité?" s’interroge, elle, Marguerite Theis (minorité).

"Dans ce cas-ci, je ne le pense pas, répond Anne Laffut. Car nous ne sommes pas capables de payer quelqu’un toute l’année pour cela."

Après ces explications, ce marché public a été approuvé à l’unanimité.

Un subside pour évacuer les pneus «silos»

La proposition d’octroyer un subside aux agriculteurs de la commune dans les frais d’évacuation des vieux pneus de type "silos", et ce pour encourager des alternatives, a été aussi acceptée par l’ensemble des conseillers.

Un budget de 1000 € par an sera réservé par la commune jusque 2024. Le subside sera de 1€/pneu avec un maximum de 200 pneus par exploitant et par année.