La société Rhea Group a donné, symboliquement ce vendredi, dans le parc Galaxia à Transinne (Libin), le premier coup de pelleteuse du chantier de son nouveau centre européen dédié à la cybersécurité.

Pour l’occasion, le secrétaire d’État à la politique scientifique Thomas Dermine et le vice-président du gouvernement wallon, Willy Borsus, avaient fait le déplacement pour rappeler l’importance de la Belgique, et de l’économie wallonne, dans le domaine spatial.

Rhea est une entreprise belge fondée il y a 30 ans, implantée en Wallonie avec un siège central se trouvant toujours à Wavre, mais avec des bureaux à travers l’Europe et au Canada.

Depuis 2016, elle est un partenaire privilégié de l’agence spatiale européenne (ESA) sur son site de Redu (ESEC) déjà dans le domaine de la cybersécurité. Ses premiers clients ont été des acteurs institutionnels.

"Cela nous donne un statut de confiance mais aussi des responsabilités, rappelle André Sincennes, administrateur délégué de Rhea. Il y a encore 10 ans, la notion de cybersécurité n’était pas encore sur beaucoup de lèvres. Mais aujourd’hui, des systèmes d’énergie ou un réseau ferroviaire peuvent y être confrontés. Nous devons faire face à une menace qui ne se voit pas."

Les conflits internationaux, comme l’actualité le rappelle, peuvent être sources de cyberattaques. Les coûts de cybercriminalité et de cyberterrorisme devraient augmenter de 15% par an pour atteindre 10,5 billions de dollars américains par an d’ici 2025, selon une étude citée par Rhea.

Au cœur de la «cyber Valley»

À côté de ses collaborations avec la commission européenne et l’ESA, l’entreprise donc choisi de construire son propre centre qui devrait être opérationnel d’ici fin 2023.

La localisation dans le parc Galaxia, destiné à accueillir des entreprises actives dans le domaine spatial, n’a pas été choisie au hasard. Car ce nouveau centre se trouvera au cœur du bi-site Redu/Transinne parfois déjà surnommé la "Cyber Valley".

L’investissement est privé mais contribue à confirmer la place belge.

En visite à Redu et à Transinne en octobre dernier, le directeur général de l’ESA, Josef Aschbacher, rappelait encore que l’agence entendait investir 30 millions d’eurosdans la cybersécurité spatiale et l’éducation. Une manne dont profitera le bi-site.

Le nouveau centre de cybersécurité de Rhea sera un partenaire privé privilégié de cette politique, l’entreprise restant par ailleurs toujours active à deux pas sur le site de Redu.

Ce centre remplira plusieurs missions: centre de connaissances, centre opérationnel tournant 7 jours sur 7 et 24 h/24 pour prévenir les cyberattaques et y remédier le cas échéant pour les clients tant institutionnels que privés dans le domaine spatial ou non; et enfin proposer une formation en cybersécurité.

le centre se présentera sous la forme d’un bâtiment modulaire de 3300 m2, répartis en différentes zones dont une section classée hautement sécurisée pour les organisations gouvernementales et de défense.

La création d’une centaine d’emplois y est annoncée.