Comme des tas d’autres événements, les éditions 2020 et 2021 n’avaient pu se tenir vu le contexte sanitaire. Mais dès samedi, les rues de Redu ont accueilli les vendeurs de livres ambulants complétant l’offre des librairies permanentes. La tradition pascale a de nouveau pu être respectée.

Car il ne faut pas l’oublier, cette Fête du Livre organisée pour la première fois à Pâques en 1984 allait donner naissance par la suite au Village du Livre de Redu.

Et sans un virus qui a bouleversé la planète, l’événement aurait été organisé sans discontinuer depuis lors.

Au fil des années, on le sait aussi, le rapport au Village du Livre a changé et des libraires sont partis. Mais pour l’association Redu Initiatives, cheville ouvrière de cette Fête du Livre, impensable de faire à nouveau l’impasse.

35 exposants en plus des libraires de Redu

"Nous nous sommes réunis et avons décidé que dès que nous aurions les autorisations, nous lancerions les préparatifs, confiait ce week-end Alain Binsfeld, trésorier de Redu Initiatives. Nous ne sommes plus aussi nombreux qu’avant mais nous avons l’appui de la commune de Libin et de l’office du tourisme. Et la Fête du Livre était attendue visiblement car nous avons eu 35 inscriptions d’exposants, ce qui est une bonne année."

Cette année, l’accès au village était gratuit. D’habitude, un bilan se basait sur le nombre d’entrées payantes de véhicules sur les différents parkings.

Mais l’office du tourisme de Libin avance néanmoins le chiffre d’environ 5000 visiteurs durant le week-end.

«Le livre reste un petit plus»

"Désormais on vient à Redu pour aller au restaurant ou se promener, et le livre est parfois secondaire, souligne Alain Binsfeld. Les touristes de passage découvrent le village à pied. Mais le livre reste un petit plus. "

Ce rendez-vous pascal est aussi calé au calendrier pour les vendeurs. Comme pour Christian, spécialiste en BD, originaire de la région liégeoise et qui avait installé son stand au pied de l’église. " Cela fait bien 20 ans que je viens à Redu et je n’ai pas à m’en plaindre, expliquait-il. Au fil des années, j’ai dû revoir mon stock et ce que je propose. Mais les ventes sont bonnes."

Dans un village redevenu piétonnier durant trois jours, des musiciens ont arpenté les rues tandis que des visiteurs en profitaient pour s’arrêter en terrasse. Le Mudia proposait un concours de coloriage pour enfants et le Moulin de la Dîme, petit moulin à farine, ouvrait aussi ses portes.

En se rendant sur les hauteurs du village, découverte la nouvelle galerie d’art des Tchitchous ou en descendant vers le bas de Redu, on pouvait rencontrer un artiste en calligraphie confectionnant des marque-pages personnalisés. La supérette villageoise "Chez Georgette", elle, ne désemplissait pas.

Toutes les facettes de Redu ont donc pu profiter du généreux soleil pour se laisser découvrir grâce à cette Fête du Livre.