Anne Laffut espère que la France évitera un scénario « à la Trump »

Anne Laffut précise, sur le cas du président sortant: « Je n’ai pas fait l’exercice de comparer les programmes pour voir si celui de Macron est différent des partis traditionnels. Il faut aussi prendre en compte le fait qu’en termes de personnalité, la sienne ressort. Il a du charisme et, on l’a vu dans le conflit ukrainien, c’est devenu un véritable chef d’État. Mais c’est compliqué pour quelqu’un comme lui qui n’a pas de gros partis derrière de faire passer différentes réformes. Cela explique en partie son bilan mitigé. »

«Pas d’effet miroir»

La députée MR admet « ne pas être étonnée par la chute des partis traditionnels. Certains choix sont discutables. Lesquels? Le choix de Valérie Pécresse pour représenter Les Républicains par exemple. Je trouve qu’elle n’a pas un discours rassembleur. Et à côté de cela, il y a la montée de l’extrême gauche. C’est un peu le même chaos ici avec la montée du PTB. J’ai du mal à comprendre cela. J’ai l’impression aussi qu’à une époque où tout va vite, les gens ne se renseignent pas. Il y a un souci de communication. Avec les réseaux sociaux, cela part dans tous les sens et il est facile pour le citoyen de se laisser piéger par des discours démagogiques. Car certains candidats disent juste ce que les gens ont envie d’entendre. Et ce que les gens ont envie d’entendre, on le sait tous, mais on est responsables et on préfère être réalistes dans notre discours. »

Anne Laffut ne craint pas pour autant que cette désertion des partis traditionnels impacte les futurs votes des Belges. " La politique française est très différente, je ne pense pas qu’il y aura un effet miroir, d’autant qu’il y a déjà des phénomènes similaires dans différents coins de l’Europe. Il n’a pas fallu attendre ces élections françaises pour voir la montée des extrêmes."

La proximité, une solution?

Une montée que les partis traditionnels ont donc bien du mal à contrer, ce n’est pas neuf. « Si nous avions la solution, nous l’aurions déjà utilisé e , souffle-t-elle. C’est un phénomène complexe, très compliqué. Je pense que c’est la proximité qui pourrait nous sauver, en voyant le travail des élus proches, voir comment ça fonctionne et se rendre compte que nous sommes des citoyens comme les autres et que nous essayons d’œuvrer pour le bien commun. Certaines décisions peuvent ne pas paraître positives, mais elles sont prises dans l’intérêt général. »

Quant au 2etour de la présidentielle française, la bourgmestre de Libin, qui a vu beaucoup d’aspects communs avec la vision du MR dans le programme du président sortant, pense et espère que " Macron va gagner. Mais je repense toujours aux élections américaines où j’aurais mis mes deux mains à couper que Trump ne serait pas élu. J’espère qu’il n’y aura pas de mauvaise surprise de ce type."

Réponse le 24 avril au soir.