"Pourquoi refont-ils une route en bon état, et pas celle dégradée ?"

Selon la Sofico, la nature de l’intervention est différente

Pour cet habitant de Rancimont, il y a urgence. "Un paquet de gens sont mécontents et ne comprennent pas ces décisions de travaux, poursuit-il. En tant que citoyen, je ne comprends pas la gestion du réseau des routes. Une route a besoin de travaux en urgence, mais on travaille sur des autres portions encore en bon état."

La Sofico, qui gère et entretient les principales routes nationales, répond au riverain de Léglise. "Le chantier entre Rancimont et Anlier vise à renouveler les couches supérieures de la N40 pour retarder la dégradation de la structure de la voirie, explique Héloïse Winandy, la directrice de la communication à la Sofico. La zone dont se plaignent les riverains est effectivement plus dégradée. Néanmoins, la nature de l’intervention n’est pas la même, elle est plus conséquente, ce qui explique qu’elle n’est pas reprise dans le chantier. Les budgets ne nous permettent actuellement pas de la réhabiliter."

Entretien préventif essentiel

Concernant la multiplication des réhabilitations de routes et l’impression de travail sur des chaussées en bon état, la Sofico donne également des explications. "Il convient de préciser qu’il existe différents types de chantiers, continue Héloïse Winandy. Nous avons des chantiers d’entretien qui concernent le brossage des filets d’eau, le curage d’avaloirs ou encore des réparations localisées de revêtement. Ces chantiers peuvent durer de quelques heures à quelques jours et se répètent régulièrement. Ensuite, nous avons les chantiers de réhabilitation." Ces derniers peuvent porter sur une réhabilitation des couches supérieures du revêtement afin de garantir la durée de vie de la structure de la voirie avant une dégradation trop importante, ce qui est le cas notamment entre Rancimont et Anlier. "D’autres chantiers peuvent aller jusqu’à une reconstruction complète d’une voirie, poursuit la directrice de la communication. Ceux-ci sont plus longs et plus coûteux, d’où l’importance d’un entretien préventif sur les couches supérieures, que nous tendons à développer de plus en plus ces dernières années. D’une manière générale, le réseau fait l’objet d’analyses et de relevés pour déterminer son état et prioriser les interventions en fonction des budgets disponibles."