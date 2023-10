Élections 2024 : Simon Huberty pourrait devenir le plus jeune bourgmestre de Léglise

Qui pour mener la liste ? Le groupe s’est prononcé il y a un peu plus d’un an déjà, alors que beaucoup de listes sont encore dans l’expectative à l’heure actuelle. Un choix rapide, mûrement réfléchi, qui a permis d’éviter d’éventuels débuts de querelle intestine, comme cela arrive parfois quand un bourgmestre sortant prend sa retraite politique.

31 ans, mais 12 ans d’échevinat

Le choix s’est donc porté sur Simon Huberty. Il aura 31 ans lors des prochaines élections, mais déjà 12 ans d’expérience en tant qu’échevin ! Hé oui, le citoyen de Wittimont s’est présenté pour la première fois en 2012, à 19 ans, devant l’électeur qui a fait de lui le plus jeune échevin de la province de Luxembourg. Petit clin d’œil: Simon est le cousin de François Huberty, actuel bourgmestre de Neufchâteau.

Pourquoi Simon Huberty comme tête de liste, et pas Myriam Poncelet ou Stéphane Gustin qui avaient récolté plus de voix que lui aux précédentes élections ? Le jeune échevin n’a pas caché son ambition de vouloir devenir bourgmestre. Le groupe, uni, a décidé dans son ensemble de le suivre et d’en faire officiellement son candidat-bourgmestre.

Et si l’électeur choisissait autrement ? Après tout ce ne serait pas la première fois à Léglise. On se souvient que Francis Demasy avait été élu mayeur en 2012, alors qu’il figurait à la 3e place. Myriam Poncelet et Stéphane Gustin nous confient qu’ils ne refuseraient pas l’écharpe mayorale si l’électeur venait à la leur confier.

S’il est élu bourgmestre, Simon Huberty (MR) deviendrait le plus jeune bourgmestre de Léglise, et le premier mayeur libéral de l’entité depuis la fusion. La liste, d’ouverture, compte presque exclusivement des élus Engagés. Dans une commune de tradition centriste, est-ce que la couleur politique pourrait jouer en la défaveur du trentenaire ? "On est dans la gestion communale. On ne se pose pas la question de savoir si telle ou telle décision est plus centriste, libérale ou écolo, répond Simon Huberty. Ce qui nous intéresse, c’est d’œuvrer dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. Quand les gens sont de bonne volonté, il n’y a pas de couleur politique qui compte." D’ailleurs, à l’échelon communal, on le dit souvent, l’électeur vote davantage pour une personne que pour un parti.

Le groupe Ensemble compte bien conserver sa majorité. "On espère obtenir la majorité la plus large possible", commente Simon Huberty. En 2018, la liste avait remporté 12 sièges sur 17. "Si on peut maintenir, et même progresser, ce serait bien", poursuit-il. Pour ce faire, le groupe mise donc sur la stabilité et la continuité. "On veut que Léglise reste une commune rurale et dynamique "

Le groupe devra toutefois composer sans les 1326 voix de Francis Demasy. "On sait qu’on devra faire avec son départ, mais une commune se gère en équipe. L’équipe et les projets restent", commente Simon Huberty.

Il faut bien l’avouer, ce serait une énormissime surprise que la majorité actuelle ne soit pas reconduite.

Elodie Gillet : "Léglise a besoin de renouveau"

Elodie Gillet ©EdA

Une liste est en cours de constitution du côté de la minorité. Elle sera menée par Élodie Gillet, actuelle cheffe de groupe. N’y figurera pas Éveline Gontier, dont le divorce avec le groupe est consommé depuis un peu plus d’un an. Ni François Poncelet, frappé d’une inégibilité de 6 ans pour ne pas avoir rentré sa déclaration de mandats. Mais tous les autres conseillers communaux et de CPAS du groupe y figureront bien. Exit le nom "Pourquoi pas", le groupe sera rebaptisé. Objectif ? Décrocher la majorité "mais on le sait, ce sera compliqué, commente Elodie Gillet. Léglise a besoin de renouveau. On veut remettre les citoyens au milieu du jeu, avec davantage de participation et de consultation."

Quant à Éveline Gontier, elle ne sait pas encore si elle se représentera ou pas. Elle pourrait donc créer une 3e liste. Il ne sera pas aisé du tout de trouver 17 candidats.