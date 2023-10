André-Marie Rosière remporte le prix de la plus belle façade fleurie de Léglise

"Le jury a eu devant lui de jolis aménagements, de belles palettes multicolores pour le plaisir des sens et l’émerveillement des passants. Merci pour votre créativité. Oui, il est là le bonheur", salue Jean-Marie Migeal, le président du cercle horticole.

La remise des prix a eu lieu il y a près d’un mois.

Les résultats

Voici les résultats du concours

65% et plus: Maggy Créer, Émilie Wuidart, Éric Remience, Evelyne Gailly, La Bicoq, Agnés Winand ;

70% et plus: Gisèle Cobraiville, Anne Dessy, Cécily Champion, Fabrice Gérard, Anne Jaumain, Jeanine Lambert, Bernard Viroux, Rose Flamand, Claudine Gérard, Mireille Flamand ;

80% et plus: Gygy Baikrick, Marie-Noëlle Dasnoy, Kathy Pierlot, Marie-Louise Magette, Magaly Robert, Eddy Cobraiville, Marc Verté, Marc Dumont, Annie Lempereur, Béatrice Thiry ;

90% et plus: Philippe Conrard, André-Marie Rosières, Bernadette Clotuche, Francine Gruslin et Jacqueline Dechambre.