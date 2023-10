Bernimont : une balle perdue sur la façade de sa maison ?

Création d’une pétition

Selon Yves Naveaux, cet incident a choqué l’ensemble des habitants du village et une action est entreprise. "Nous allons nous réunir ce soir (N.D.L.R.: lundi soir) afin de lancer une pétition, précise-t-il. Nous n’avons rien contre les chasses, mais nous souhaiterions qu’elles se déroulent à plus de cinq kilomètres des premières habitations. Il vaut mieux prévenir que d’avoir un accident. En France, chaque année, on déplore plus d’une dizaine de décès liés aux balles perdues de la chasse". Du côté de la Commune, on a pris connaissance du fait divers via la Police. "Si des choses doivent être mises en place, sous recommandation du DNF, nous le ferons, assure le bourgmestre Francis Demasy. Pour le reste, nous ne pouvons que recommander la prudence et les règles en vigueur". Du côté du Département Nature et Forêt (DNF), on n’a guère d’informations sur le sujet. "Pour le moment, nous n’avons eu aucun retour de cet incident, si ce n’est via un coup de fil du bourgmestre de Léglise, précise François Smeets, garde forestier du cantonnement d’Habay-la-Neuve. Il y avait bien une chasse à proximité du village mais il se pourrait qu’une deuxième chasse ait eu lieu sur le cantonnement voisin. Pour le moment, c’est encore le flou et nous n’avons pas été contactés par la Police".