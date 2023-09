Vers la fin des passages à niveau de Mellier : des riverains s’inquiètent

"Pour la rue de la Gare, le projet consiste à créer un passage sous voies pour les piétons, souligne Frédéric Sacré, le porte-parole d’Infrabel. Pour les véhicules, il est prévu de créer un contournement qui partirait de la rue de la Gare, longerait les voies pour ensuite rejoindre la rue de la Bourgeoise. Un contournement qui passerait donc au-dessus des voies et qui se verrait progressif dans sa montée".

De nombreux riverains se demandent pourquoi un tunnel ou un pont n’est pas réalisé à l’emplacement actuel du passage à niveau. "C’est tout bonnement impossible, poursuit le porte-parole. Il n’y a pas la place nécessaire. Et nous devons tenir compte des pentes. Raison pour laquelle la création d’une voirie de contournement est la solution la plus adéquate".

Ce projet entraînerait l’expropriation d’une habitation et de plusieurs terres agricoles.

À 250 mètres du passage à niveau de la rue de la Gare, on trouve un deuxième passage à la rue du Moulin. "Celui-ci sera purement fermé, précise Frédéric Sacré. Il est prévu d’y aménager une zone pour faire demi-tour. Actuellement, un petit pont surplombe la rivière La Mellier (NDLR: entre la rue du Moulin et la rue du Buisson). Infrabel a proposé de remplacer ce pont par une voirie pour piétons et véhicules".

Un double objectif

L’aménagement d’un tel projet est estimé à plusieurs millions d’euros. "Un projet raisonnable et ambitieux, estime le porte-parole d’Infrabel. Il est important de rappeler l’objectif d’une suppression de passage à niveau. Il y a tout d’abord un aspect sécuritaire puisque les trains circulant sur cette ligne vont prochainement atteindre des vitesses beaucoup plus importantes. Ensuite, en supprimant ces passages, on améliore la régularité du trafic des trains. Actuellement, il n’est pas rare que des barrières de passages à niveau se mettent en sécurité au moindre choc ; cela à des effets importants sur le trafic ferroviaire".

Le tunnel sous voie pour les piétons et le pont permettront également de passer d’un côté à l’autre du village, sans plus devoir attendre derrière les barrières abaissées lorsqu’un train arrive.

Pour terminer, Frédéric Sacré tente de rassurer les nombreux riverains qui se montrent mécontents d’un tel projet à Mellier. "La solution proposée est raisonnable et n’impactera pas le cœur du village, souligne-t-il. L e contournement est prévu en dehors des zones habitation."

La Commune n’a pas le pouvoir de décision

Pierre Gascard ©EdA

Du côté de la Commune de Léglise, on suit bien évidemment le dossier de très près. Si ce n’est pas elle qui octroie le permis dans pareil cas, les élus peuvent remettre un avis motivé. C’est le service régional d’urbanisme d’Arlon qui prendra la décision finale. "Ce dossier de fermeture des passages à niveau de Mellier est arrivé fin 2009 avec une présentation au Collège et deux sessions d’information à la population, rappelle Pierre Gascard, échevin des travaux et citoyen de Mellier. Début 2010, Infrabel avait travaillé sur quatre solutions possibles et le tracé présenté actuellement avait été retenu. Ce dossier avait été refusé au service régional d’urbanisme d’Arlon à l’époque. Après cet épisode, nous n’avons plus eu de nouvelles pendant 13 ans".

La population du village pensait donc que le dossier avait été classé. "Fin août de cette année, la Commune a demandé à Infrabel de rencontrer, avant la fin de l’enquête publique, les riverains concernés par une expropriation si le dossier se concrétise, poursuit l’échevin. À l’issue de celle-ci, force est de constater que les personnes concernées ne veulent pas de ce projet".

Des informations complémentaires demandées

Cette semaine, la Commune a fait une demande officielle à Infrabel afin de recevoir une copie du texte légal qui oblige la fermeture des passages à niveau. "Nous sommes en attente de leur réponse, explique Pierre Gascard. Nous entendons parler d’incitants européens pour sécuriser les passages à niveau mais peut-être existe-t-il d’autres solutions".

"Dans pareil dossier, nous voulons d’abord vérifier si cet aménagement est obligatoire ou non, précise l’échevin. Si ce n’est pas le cas, nous chercherons une autre solution. Et si c’est obligatoire, nous travaillerons en collaboration avec le service urbanisme d’Arlon pour trouver la meilleure solution possible. À ce stade, c’est impossible d’en dire plus. La collecte des informations est en cours et le dossier doit être instruit. Notons également que le décret voirie sera d’application et que le conseil communal devra se prononcer sur ce volet".

Une sépération du village en deux ?

Eveline Gontier ©

Éveline Gontier, habitante de Mellier et conseillère indépendante, se montre clairement opposée à ce projet tel que présenté par Infrabel. "Une autre solution doit être envisagée sans quoi il ne fera plus bon vivre dans notre village, souligne-t-elle. Les séances d’informations sur lesquelles se base ce projet datent de 2009, ce qui ne colle plus à la réalité d’aujourd’hui. Dans le cadre de l’artificialisation nette du sol à zéro, le projet ne répond pas du tout à la stratégie de développement du territoire wallon à l’horizon 2050, surtout lorsque l’on y parle de poutres en béton, de béton armé, ou de remblais faits au moyen de matériaux pierreux pour le nouveau contournement. Le passage sous-terrain pour les piétons pose également pas mal de questionnements en matière de sécurité, de dépense énergétique et des potentielles inondations". La conseillère craint également une utilisation plus importante des petites voiries annexes pour se rendre notamment vers Marbehan, ce qui risque de les détériorer plus rapidement puisqu’elles ne sont pas conçues pour un tel trafic. "Et quid de nos commerçants, s’interroge-t-elle. Nous allons assister à une division certaine des habitants de Mellier, vivant de part et d’autre de la nouvelle voirie".