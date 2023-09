Jeanine Rossion, 65 ans de passion pour la peinture

La dame, qui aura 85 ans le 26 octobre, est une véritable artiste depuis plus de 65 ans. Elle souligne que ce sont les fées qui lui ont offert cette passion et ce don à la naissance. "Autodidacte, je suis attirée par les arts depuis l’enfance, souligne la dame originaire de Freux (Libramont) . C’est à l’âge de 20 ans que j’entreprends la peinture à l’huile en commençant par la technique du couteau. Très vite, j’ai cherché un style plus personnel".

Toujours à la recherche de nouveautés, Jeanine Rossion est une sorte de laboratoire pictural de par ses recherches chromatiques et techniques. Ses œuvres sont à la fois architecturales, oniriques, poétiques, symboliques et parfois mystérieuses. Dans certaines de ses créations, l’artiste ajoute divers matériaux naturels, du bois, du liège, de la corde ou encore du sable. Ce qui donne une autre dimension à ses œuvres. L’artiste a ainsi diversifié les styles au fil des années.

Elle possède sa propre galerie personnelle

Jeanine peint encore 3 à 4h par jour. De préférence en matinée, lorsque son imagination est débordante. "Oui, je suis toujours aussi passionnée et motivée après toutes ces années, explique-t-elle. Mon secret ? Je ne m’enferme pas dans un style particulier, mon imagination m’ouvre tellement de possibilités. Lorsque je peins, je suis dans ma bulle, cela me permet de me vider la tête et de faire une pause avec le quotidien."

Durant toutes ces années, Jeanine Rossion a exposé dans divers endroits en Belgique mais aussi à l’étranger. Elle a fait également partie de plusieurs groupes dont "Le mérite artistique européen".

Ses œuvres font partie de collections privées dans plusieurs pays et Jeanine dispose de sa propre galerie personnelle à son domicile.

Du vendredi 22 septembre au jeudi 28, elle exposera ses créations à l’Hôtel de ville de Bastogne. L’exposition sera visible en semaine de 14h à 18 h 30 et le week-end de 11h à 18 h 30. Le vernissage est prévu le samedi 23 septembre à partir de 18 h. "Je serai présente pendant toute la durée de l’exposition, précise-t-elle. C’est toujours un plaisir d’aller à la rencontre des gens lors de tels événements."