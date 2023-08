Plus que 20 débardeurs à cheval en Wallonie

Il y a quelques semaines, Gaëtan Pyckhout, membre de l’ASBL, a remis ce rapport en main propre à la ministre de la Forêt Céline Tellier. Un rapport réalisé en collaboration avec Canopea, anciennement Inter-Environnement Wallonie. Et les résultats du rapport ne sont guère positifs. "Nous ne comptons actuellement plus que dix débardeurs professionnels qui sortent chaque jour avec leurs chevaux, explique Gaëtan Pyckhout. Dix autres font cela en plus de leur activité à la ferme et une dizaine font cela en activité complémentaire. On se retrouve donc avec une vingtaine de professionnels alors qu’au début des années 90, on en dénombrait encore plus de 250."

Mais pourquoi la profession connait-elle un désintérêt aussi profond ? "Il y a tout d’abord l’arrivée de la mécanisation, poursuit le professionnel. Ensuite, une étude montre qu’un débardeur consacre plus de 75 h par semaine à son métier pour un salaire mensuel dérisoire de 1 200 euros. Et puis l’instabilité de la profession est là puisqu’à certaines périodes il y a moins, voire pas du tout de travail."

Pas d’attrait pour les jeunes

Ce qui est également frappant, c’est que le métier n’attire plus les jeunes. La moyenne d’âge des débardeurs actifs en Wallonie se situe aux alentours de 50 ans. "Le plus jeune a 36 ans, précise Gaëtan Pyckhout. Et le constat est encore plus alarmant puisque trois jeunes de moins de trente ans issus de la région et de plusieurs générations de débardeurs, ont décidé de rejoindre le grand-duché de Luxembourg pour y exercer la profession. Le salaire y est nettement plus avantageux et les conditions de travail sont meilleures. C’est regrettable, c’est notre savoir-faire belge qui part à l’étranger."

Autre constat du rapport, c’est que les réglementations en vigueur pour le débardage ne sont pas toujours respectées pour diverses raisons.

"Par toutes ses missions, le DNF est de moins en moins présent et le temps de surveillance n’est donc plus assuré, poursuit le professionnel. Les marchands exercent également une pression très importante sur les travailleurs. Et lorsqu’on veut poursuivre des personnes qui n’ont pas respecté le cadre, la lourdeur administrative fait que les dossiers tombent très vite à l’eau."