Une balade des saveurs et du savoir-faire à Louftémont

L’Office du tourisme de Léglise et le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier organisent le samedi 19 août, une activité "Saveurs et savoir-faire". Une première balade originale autour de Louftémont, offrant aux participants une opportunité unique de découvrir le patrimoine naturel et paysager de la région, ainsi que de visiter l’atelier de fabrication des pâtes d’épeautre 100% local et bio de la Ferme des Eaux Bonnes.