"Présenté comme tel, ce projet est impossible à mettre en place chez nous, souligne le bourgmestre Francis Demasy. Avec nos 27 villages, c’est inapplicable. On dit non mais on en explique les raisons." En effet, la Commune a pris le temps d’argumenter tous les éléments qui ne lui conviennent pas dans ce projet. Les élus s’interrogent également sur le fonctionnement d’un tel projet en termes d’échelle, de vérification, d’arbitrage et de rôles de chacun.

"Comme nous l’avions envisagé en 2013, nous souhaitons également que ce SDT envisage la réouverture d’un point d’arrêt de train sur notre territoire, précise l’échevin Pierre Gascard. Mais également l’aménagement d’une aire de covoiturage à proximité de l’autoroute."

La province de Luxembourg, une nouvelle fois exclue

Les membres de la minorité se sont montrés d’accord sur l’avis défavorable présenté par la majorité.

"Ce dossier est complexe et amène beaucoup de questionnements, a souligné Olivier Lamby. Prenons l’exemple de l’éolien. Avec ce SDT, on risque d’avoir une multiplication des parcs éoliens sur le territoire où plus personne n’aura son mot à dire. Avec un tel schéma, on va diminuer les pouvoirs communaux."

La conseillère de la minorité, Eveline Gontier, abonde dans le même sens. "Je suis totalement en accord avec vous tous. Dans ce projet, la province de Luxembourg est une nouvelle fois exclue et éliminée."

Les enfants des écoles sensibilisés à l’énergie

Lors de ce conseil, Simon Huberty, l’échevin de l’Enseignement, a présenté les résultats du projet 0 Watt dans les écoles. Pour rappel, il consistait à sensibiliser et à apprendre les bons gestes sur la consommation d’énergie auprès des enfants des sept implantations scolaires de Léglise.

"Ce sont les élèves de 5-6 qui ont été encadrés par un organisme extérieur qualifié, souligne l’échevin. Ces mêmes élèves ont à leur tour sensibilisé les plus jeunes des autres classes."

Les bons gestes réalisés, parallèlement aux mesures prises dans les écoles comme le remplacement des luminaires par du LED entre autres, vont permettre une économie de 19 000 euros sur l’année. "Le but principal n’était évidemment pas d’arriver à de tels chiffres précise Simon Huberty. L’objectif de tels ateliers, que nous allons remettre en place l’année scolaire prochaine, reste avant tout axé sur la sensibilisation et les bons gestes à adopter."