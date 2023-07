Elle parcourt 800 km à pied avec sa jument Fiorenza en mémoire de son papa décédé de la maladie de Charcot

Intermittente du spectacle, elle est aussi en attente de l’équivalence française de son diplôme belge d’ergothérapeute. En janvier dernier, elle prépare un voyage pour rendre hommage à son papa décédé en 2020 de la maladie de Charcot.

"Je suis une passionnée de la randonnée, de la nature et des chevaux souligne la trentenaire. J’avais envie d’emmener l’un des chevaux de mon papa en France". Katchek, âgé de 28 ans était beaucoup trop vieux, restait alors Fiorenza, une jument de 11 ans. Mais voilà, la dame ne souhaitait pas la ramener en camion. "J’allais le faire à pied parce que j’adore marcher avec elle à la même allure, sans la monter". La randonneuse a décidé de profiter de l’occasion pour sensibiliser à la maladie de Charcot et susciter les dons pour la recherche. Pascaline s’est élancée de Lavoir le 25 juin, jour de l’anniversaire de son papa.

Awenne, Neuvillers, Habaru puis Arlon.

Plus de 800 kilomètres séparent Lavoir de Chambéry et la jeune femme devrait arriver à destination à la mi-août. Les premiers kilomètres du périple "Fiodyssée" se sont faits en famille. Quand elle quittera la Belgique ce lundi matin, la jeune femme continuera seule son expédition. Pascaline a fait étape à Awenne (Saint-Hubert), Neuvillers (Libramont) puis Habaru (Léglise) ce samedi avant de terminer par Arlon dimanche soir. "J e ne sais jamais à l’avance où je dormirai le soir raconte-t-elle. Je vais là où on peut m’accueillir avec Fiorenza. Je suis autonome avec ma tente, mais si on me propose une chambre ou un repas, c’est bien aussi. Je suis ravie de l’hospitalité des gens".

Frayeur à Neuvillers

Mais à quoi ressemble la journée-type de Pascaline ? "Je me lève vers 7 h 15 afin d’être prêtre pour prendre le déjeuner avec mes hôtes explique-t-elle. Vers 8 h 30, je prépare mon cheval et nous partons vers 9 h 30. Nous faisons ensuite entre 20 et 25 kilomètres par jour avec des pauses quand c’est nécessaire. Notre journée randonnée se termine souvent vers 17 heures".

L’itinéraire emprunte essentiellement des chemins forestiers ou de randonnées. Pascaline est guidée par une application. "Elle n’est pas forcément adaptée pour les chevaux sourit la dame. À plusieurs reprises, nous avons été contraints de faire des détours car les accès n’étaient pas adaptés à Fiorenza. C’est d’ailleurs en voulant éviter une passerelle en bois que mon cheval s’est enfoncé dans un marécage peu avant d’arriver à Neuvillers. Plus de peur que de mal mais c’était une belle frayeur". Bien que seule avec son cheval, Pascaline espère être accompagnée pendant son voyage. "Marcheurs, coureurs, cavaliers, tous sont les bienvenus pour faire quelques kilomètres avec moi. C’est avant tout une belle aventure humaine" conclut-elle avant de reprendre la route.

Philippe Belche (La ferme d’Habaru - Léglise) : "C’est un beau défi, il est normal de la soutenir"

"C’est en voyant son histoire dans une autre édition de L’Avenir que j’ai décidé de me proposer pour l’héberger chez moi à Habaru (Léglise) samedi soir ; j’ai la place et ce qu’il faut pour son cheval. C’est un beau défi et une belle initiative et il est normal de la soutenir".

Après Arlon, les Vosges et le Jura

Avant d’arriver dans notre province, Pascaline et Fiorenza sont passées par Couthuin, Faux-les-Tombes, Ciney et Frandeux. Le voyage les emmènera ensuite par les Vosges où elles se poseront 2-3 jours et où la maman de Pascaline les rejoindra. Après le changement de fers à mi-parcours, direction le Jura, le lac du Bourget, le massif des Bauges, la Savoie et Chambéry. Une quarantaine d’étapes sont prévues d’ici là.

À suivre sur Facebook

Son aventure, la jeune femme la fait vivre aussi sur les réseaux sociaux au jour le jour. On peut la suivre sur une carte. Elle utilise une batterie solaire qu’elle recharge en marchant, ce qui lui permet de se connecter en soirée et de partager un résumé de sa journée.

Facebook: FiOdyssée.

Soutien

Comment faire pour aider Pascaline durant ce voyage ? "Venir me soutenir, faire un bout de chemin avec moi, c’est déjà super, explique la dame. Et si quelqu’un peut me recevoir pour la nuit c’est aussi très bien".

Pour les dons: Fondation Saint-Luc via le BE41 1910 3677 7110 avec la communication Don-SLA-Fiodyssee.

Tout est ok sauf les cloches

Après une semaine de périple, tout se passe comme Pascaline l’avait espéré. Mais malgré son habitude de marcher, elle doit soigner plusieurs cloches. "J’ai l’habitude de marcher en montagne où les frottements sont moins importants dans la chaussure", précise-t-elle.

Peur des vaches

Fiorenza a donné quelques frayeurs en début de périple à sa propriétaire. En cause ? La peur des vaches ! "Avec les génisses qui courent partout, elle a très peur souligne Pascaline. Mais elle commence à s’habituer".

Chez le maréchal-ferrant

La jument Fiorenza porte environ 30 kg de matériel durant cette randonnée. Une pause est prévue à la Bresse, à mi-parcours, pour le changement de ses fers.