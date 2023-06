Léglise veut devenir la référence du padel

Ça y est ! Léglise dispose de deux terrains de padel flambant neufs à proximité du Centre sportif. Avec cette nouvelle offre, la Commune poursuit sa stratégie du développement du sport pour tous. "Notre volonté a toujours été d’offrir une large gamme de sports pour tous les âges, sexes, et selon les capacités physiques et sportives de chacun, souligne l’échevin et président de la Régie communale autonome (RCA) Stéphane Gustin. Et ainsi a voir du choix sur Léglise afin de ne plus courir dans les communes voisines pour trouver son sport." L’installation de structures padel a été étudiée de long en large avant son installation. "Il était important de voir si ce sport n’était pas un phénomène de mode et si la demande locale était présente", poursuit l’échevin. Après avoir installé un skatepark sur fonds propres, la RCA n’avait pas forcément les fonds pour investir dans le padel. "Attendre les éventuels subsides d’Infrasports aurait été trop long. Raison pour laquelle la RCA s’est dirigée vers la société Devillers. Celle-ci a construit les terrains et les exploitera via concession durant une période de 15 ans", précise l’échevin. Devillers est une société liégeoise experte en création et entretien de pelouses et gazon ; elle est notamment en charge des terrains de football du centre national des Diables rouges à Tubize. Depuis peu, elle construit également des terrains de padel et de hockey.