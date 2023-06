Une nouvelle sculpture à Léglise: un don de Jean-Claude Gruslin

La sculpture en question a été réalisée il y a plus de 24 ans, en 1999 plus précisément, l’année de la fameuse éclipse totale du soleil en Belgique. "J’ai décidé de l’offrir à la commune car je n’avais plus forcément la place chez moi, souligne l’artiste. Ce qu’elle représente ? L’inspiration vient clairement de cette fameuse éclipse mais je n’en dirai pas plus. Chacun est ainsi libre de l’interpréter à sa façon".

À côté de son métier de menuisier, Jean-Claude Gruslin a toujours eu cette passion pour la sculpture. Il a notamment participé au symposium de la sculpture au Québec en 2000 où il s’est distingué avec brio ; sa sculpture est depuis lors présente le long d’un lac à 100 kilomètres de Montréal. Il a également participé de nombreuses expositions à l’étranger et en Belgique.

À présent, avec l’âge, l’habitant de Léglise se contente de réaliser des œuvres de plus petites tailles. "Pour le plaisir, selon mes envies et jamais sous la demande: l’art doit rester une liberté" précise-t-il.

Notons que la tour en bois, visible à proximité du rond-point à Neufchâteau, est également une de ses œuvres qu’il a également réalisée dans les années 90.