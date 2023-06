Un nouveau projet éolien présenté sur Léglise

Cette fois, on se situe entre les villages de Behême et Rancimont. Elicio, détenteur d’une trentaine de parcs éoliens répartis en Belgique, en France et en Serbie souhaite installer trois éoliennes entre les deux villages. Le site choisi a été sélectionné pour son potentiel venteux ainsi que pour sa distance par rapport aux zones d’habitat.

Avec un tel projet, l’habitation de Rancimont la plus proche serait située à 609 m de la première éolienne tandis que la maison de Behême la plus proche serait à 1597 mètres.

"Cet avant-projet prévoit trois éoliennes situées en zone boisée d’épicéas, souligne Heidi Thoms pour la société Elicio. Les trois machines atteindraient une hauteur de 200 à 230 mètres maximum, avec des rotors de 149 à 175 mètres. Ces éoliennes auraient une puissance individuelle nominale comprise entre 4 et 7,2 MW".

Cet avant-projet, présenté ce lundi soir à Louftémont, suscite de vives inquiétudes dans la population des deux villages concernés.

Remarques et suggestions jusqu’au 20 juin

À la suite de cette réunion d’information, une étude d’incidences va prochainement démarrer. Elle consistera à étudier tous les effets directs et indirects d’une telle installation à cet endroit.

Le bureau d’étude M-tech Group va analyser entre autres l’impact environnemental et sonore, la qualité de l’air ou encore le milieu biologique du site.

À l’issue de celle-ci, le promoteur Elicio déposera un permis et une enquête publique pourra débuter.

En attendant, l’avis des citoyens est important. Ces derniers ont d’ailleurs jusqu’au 20 juin pour faire part de leurs remarques, suggestions ou observations sur le projet. Celles-ci doivent être adressées par voie postale au collège communal de Léglise (rue du Chaudfour 2, 6860 Léglise) ou via l’adresse mail orphise.perleau@communeleglise.be.

Une copie doit également être envoyée à l’auteur de projet Elicio, Heidi Thoms (John Cordierlaan 9, 8400 Ostende) ou par mail via heidi.thoms@elicio.be. Précisons que pour être valables, les observations transmises doivent obligatoirement comporter le nom et l’adresse de l’expéditeur.