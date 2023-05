Coupe P3: Heyd bat Léglise 6-2 avec les doublés d’Henricot et Fagnoul

La chance de Léglise était passée qui n’aura plus une seule occasion lors de la seconde période alors qu’Heyd enfonçait le clou via Henricot (deux fois) et Cambron alors que Fagnoul s’était aussi offert un doublé en première période et que Talbot avait ouvert le score dès la 5’.

Léglise, fort d’un brillant parcours en coupe, n’a donc pas empêché Heyd de combiner montée en P2 et coupe.

Les buts: Talbot (5’, 1-0), Renaudin sur pen. (7’, 1-1), Fagnoul (14’, 2-1), Meurisse (23’, 2-2), Fagnoul (42’, 3-2), Henricot (70’, 4-2), Henricot (78’, 5-2), Cambron (83’, 6-2).