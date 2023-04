Léglise : Deux recours contre la carrière de Volaiville

Il y a un peu plus de deux ans, la société Thiry de Cobreville annonçait vouloir rouvrir la carrière de Volaiville. La population des villages de Winville et de Volaiville se montrait alors inquiète face à cette annonce. En mai 2022, on apprenait que le dossier introduit par l’entrepreneur devait être revu et corrigé notamment suite à plus de 74 réclamations des riverains. C’est ce qui a été fait et le fameux permis unique a été accepté le 9 janvier 2023 par le fonctionnaire délégué et le Fonctionnaire technique. Face à cette décision, deux recours ont été introduits à la Région Wallonne, l’un par la commune et l’autre par des riverains.