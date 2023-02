Les bancs s’apprêtent à murmurer à Léglise (vidéo)

Durant toute la journée, enfants, adultes et personnes âgées ont décoré des bancs qui seront prochainement installés sur l’ensemble du territoire de la commune de Léglise. Certains, plus bricoleurs, ont même confectionné un banc avec des palettes. De véritables activités intergénérationnelles permettant de réunir les habitants du village autour d’un objectif commun. L’atelier était coordonné par l’artiste plasticien Xavier Al Charif. "C’est déjà le 3e atelier que j’anime sur la commune depuis le début de l’année, souligne-t-il. Concrètement, j’amène mes compétences d’artiste en création d’extérieur. Dans chaque village, l’activité est à chaque fois différente mais toujours en lien avec cette idée de décoration de bancs et de partage d’un moment convivial". Ce qui fait le charme de ces ateliers, c’est sans nul doute l’incertitude qui plane au niveau du nombre de participants. "On s’adapte à chaque fois, poursuit l’artiste. Vu qu’il n’y a pas d’inscription au préalable, il faut faire en fonction. Ici à Vlessart, on a par exemple pu compter sur des bénévoles bricoleurs qui ont réalisé un magnifique banc. On profite donc des compétences de chacun".

Projet clôturé fin de l’été

Pour comprendre l’idée d’une telle activité, il faut remonter dans le temps. Le projet Leader "Le Centre de mon monde" est cofinancé par l’Europe et a pour objectif de créer ou recréer du lien entre les différents habitants d’un village ou d’une même commune. Coordonné par le Centre culturel d’Habay, en collaboration avec la Commune de Léglise, son plan de cohésion social et sa bibliothèque, ce projet a vu le jour durant l’année 2021. "Une caravane d’artistes a sillonné les différents villages de la commune pour récolter divers témoignages, anecdotes et histoires autour des villages, souligne l’échevine Martine Collard. Par la suite, ces témoignages ont été mis en musique lors d’ateliers d’écriture animés par Malika El Maïzi. Des capsules sonores ont ainsi été créées." Prochainement, ces enregistrements sonores seront intégrés, via QR codes, aux bancs ainsi décorés lors de ces activités. "Nous sommes actuellement à la moitié de ces ateliers, précise l’échevine. Il y en aura encore deux prochainement, l’un à Mellier (le 11 mars) et l’autre à Volaiville (le 26 mars)". L’ensemble de ces créations artistiques, ainsi que les différents acteurs ayant participé au projet, se réuniront fin de l’été pour un événement festif ouvert à tous. "Les bancs seront ensuite disposés dans les différents villages de la commune afin de profiter des capsules sonores ou tout simplement d’un moment convivial entre villageois" termine Martine Collard. Les personnes intéressées par les derniers ateliers de Mellier et Volaiville peuvent se manifester au 063/60 01 30 ou biblio.leglise@gmail.com

Facebook: Le Centre de mon monde – Léglise.