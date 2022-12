On sait qui mènera la liste du groupe "Pourquoi pas", actuellement dans la minorité. L’actuelle cheffe de groupe, Elodie Gillet, endossera ce rôle avec l’objectif de renverser la majorité en place.

"Je repars avec la même équipe mais de nouvelles têtes vont nous rejoindre, souligne-t-elle. Ce sera clairement une nouvelle page avec de nouvelles idées. D’ailleurs, le nom du groupe va changer et sera annoncé en temps voulu". Élodie Gillet est devenue cheffe du groupe de l’opposition en 2020 en succédant à son colistier François Poncelet. La jeune femme, directrice financière de la commune de Vaux-sur-Sûre, connaît bien les rouages communaux. Elle a d’ailleurs travaillé à l’administration communale de Léglise entre 2008 et 2012. Pour 2024, l’habitante de Thibessart souhaite insuffler un vent nouveau à la commune. "Nous sommes actuellement une minorité constructive mais nous avons d’autres ambitions, souligne la jeune femme. Le moment est venu d’apporter un nouveau visage à Léglise avec de nouvelles personnes à sa tête et de nouvelles idées".

Pour rappel, le groupe de la majorité "Ensemble" sera mené par l’actuel échevin Simon Huberty. Le bourgmestre Francis Demasy ayant décidé de céder le flambeau pour le prochain scrutin. Une décision prise de longue date, à l’issue des élections de 2018.