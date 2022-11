L’oncle abuseur de Léglise risque 9 ans de prison à Liège

Son oncle a commencé par lui faire de nombreux cadeaux. Il a commencé à commettre des attentats à la pudeur puis a fait subir des viols particulièrement sordides à la fillette. Il lui faisait subir des pratiques sexuelles extrêmes. L’homme a réussi à soumettre la jeune fille et à l’empêcher de parler en faisant planer sur elle des menaces de suicide. Chasseur, l’intéressé est allé jusqu’à se mettre le canon dans la bouche devant l’enfant et d’autres membres de sa famille lorsqu’il a appris qu’elle avait un petit ami.

Il lui promettait régulièrement que les viols allaient cesser, mais trouvait toujours une nouvelle raison pour prolonger les abus. Il n’hésitait pas à la menacer de représailles et de nouveaux abus sexuels si elle ne se soumettait pas. Il avait mis une place un langage codé pour expliquer à la jeune fille les faits qu’elle allait subir. Lors de ses premières auditions, l’intéressé a déclaré que c’était la jeune fille qui était demanderesse. Il avait même déclaré que de "coucher avec elle, c’était aussi banal que d’aller acheter un pain à la boulangerie ".

Les parents du pédophile le soutenaient !

Les parents du suspect ont pris fait et cause pour l’agresseur et ont également dénigré la victime !

"À l’époque des faits, je ne me rendais pas compte, a indiqué le prévenu. Je n’avais pas l’impression de faire du mal. Pour moi, c’était banal. Je m’en veux terriblement. Je suis désolé, je n’ai pas d’autres mots. Je n’ai pas l’habitude de faire du mal aux gens. Cela n’aurait jamais dû arriver."

Le parquet général a souligné la perversité de l’intéressé qui a non seulement abusé de la fillette, mais lui a également fait peser la menace de suicide pour qu’elle se soumette. La cour rendra son arrêt en décembre.