Il a arnaqué des fermiers de Léglise et Bastogne, avec sa fille soi-disant atteinte de mucoviscidose

Ce revendeur de produits d’entretien se présentait avec un dossier médical et des factures d’hôpitaux, au nom de sa fille, souffrant de la mucoviscidose. "Il présentait vraiment bien, inspirait la confiance, il avait l’air d’avoir une soixantaine d’années, nous explique un agriculteur de Léglise. Il paraissait très correct. " Touché par l’histoire de cette famille qui ne parvient plus à payer les factures pour soigner leur fille malade, l’agriculteur est prêt à payer le prix fort pour des produits d’entretien "pour la bonne cause ". Avant livraison.

Lui, aura déboursé 180 €. D’autres iront jusqu’à 480 €. Les produits ? Ils les attendent toujours.

L’homme est malin. Il est passé dans la commune de Léglise, entre Noël et Nouvel An en 2021, allant d’une exploitation à l’autre, se faisant soi-disant recommandé par les précédents.

Un escroc bien connu de la police

Très vite, l’une des victimes sent que quelque chose cloche et contacte la police. L’individu est bien connu pour cette escroquerie et de précédentes pour lesquelles il a déjà été condamné.

Il s’avère qu’il n’a pas de fille, et que cette histoire de mucoviscidose contée en période de fêtes de fin d’année servait à attiser la compassion des fermiers.

Ce mardi matin, Philippe Dekleyn devait répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Deux cultivateurs ont fait le déplacement et se sont portés partie civile espérant être remboursés.

Le prévenu faisait défaut, il n’a donc pas organisé sa défense. Le procureur de division, Dimitri Gourdange, a requis 18 mois de prison à son encontre, au vu de ses antécédents judiciaires.

"Pour démarcher de la sorte, il faut obtenir au préalable une attestation de la commune, rappelle le procureur. Sans attestation, méfiance !"

Le jugement sera rendu le 19 décembre.