Diamant et platine pour quatre couples

Germaine Scheppens et Eugène Félix se sont dits oui courant de l’année 1952. Bruxellois d’origines, c’est en 1985 qu’ils s’installent à Mellier. Germaine a travaillé dans un atelier de confection. Eugène a passé toute sa carrière professionnelle à la Sabena où il a entretenu et réparé des avions. De leur union est née leur fille Martine.

Marie-Louise Vekemans et Maurice Raquin se sont unis le 21 avril 1962. Maurice a travaillé comme chauffeur à l’Athénée de Neufchâteau et comme moniteur au centre Adeps. En complémentaire, il a exercé une activité en publicité murale. Marie-Louise a assuré l’entretien des locaux Electrabel à Neufchâteau et est devenue cuisinière au centre Adeps. Elle a également assuré l’entretien de l’école d’Assenois. Sportifs, ils ont beaucoup joué au tennis de table où Maurice a joué jusqu’à l’âge de 86 ans. Le couple a 5 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.

Rolande Sainlez et Léon Robinet se sont mariés le 23 juillet 1962. Rolande a effectué toute sa carrière d’enseignante à l’institut Jean XXIII de Rochefort-Jemelle. Ingénieur de formation, Léon commence sa carrière professionnelle chez Goodyear au Grand-Duché de Luxembourg. Il rejoint ensuite l’enseignement et occupe les fonctions de professeur, directeur adjoint, inspecteur puis Président de la commission d’homologation des titres délivrés par les instituts de formation des PME. Le couple a deux enfants, quatre petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.