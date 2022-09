L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu historique datant du XVIIe siècle. C’est en effet en 1617 que les Forges rentrent en activité. Le site de Mellier n’avait pas été choisi au hasard. Situé idéalement dans la Forêt d’Anlier, à quelques centaines de mètres du village de Mellier, il était à proximité des ressources comme l’eau, le bois et le charbon de bois. Tout était donc réuni pour que l’endroit se transforme en site sidérurgique.

Pendant plus de 200 ans, l’endroit va connaître une très forte activité. En 1805, l’arrivée des bassins liégeois et carolo sonnera le glas de l’activité sur Mellier.

Dès le XXe siècle, le site sera définitivement à l’abandon. En 1951, le domaine devient propriété de l’État puis de la région wallonne. En 1980, le site est classé patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Visite virtuelle

Toutes ces précieuses informations, les visiteurs ont peu les découvrir lors de ce week-end. Albert Laurent, un habitant de Mellier, a proposé diverses visites guidées des Forges. Des balades permettant de bien comprendre le cycle de l’activité métallurgique grâce aux vestiges de l’ensemble du système de production.

Afin de mieux comprendre ce qu’il s’y passait au XVIIe siècle, les visiteurs ont pu également tester la visite virtuelle grâce aux casques VR. Une immersion totale dans le passé des Forges grâce au superbe travail d’Alain Klepper, passionné de nouvelles technologies et de patrimoine local.

Un outil qui sera disponible toute l’année à l’Office du Tourisme de Léglise qui s’est équipé de trois casques et d’un aménagement spécialement conçu pour leur utilisation.

Rachat de la commune?

Pour rappel, le site des Forges est actuellement mis en vente. L’appel à candidature se terminera le 15 octobre. Comme nous l’avons déjà évoqué, la commune de Léglise s’est montrée intéressée pour acquérir ce lieu, en partenariat avec des privés.

« Oui, la commune va bien rentrer un dossier, précise l’échevin Stéphane Gustin. Le but est que nous puissions garder une certaine mainmise sur le site. Il est important que le patrimoine puisse rester et que la visibilité du site reste ouverte au public. Il serait dommage de privatiser et de fermer ce lieu rempli d’histoire, d’où l’importance de la candidature communale ».