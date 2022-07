Léglise : les travaux vont débuter à la gendarmerie

Feu vert à Mellier pour la transformation de l’ancienne gendarmerie en logements-tremplins. Lors du dernier conseil communal de juin à Léglise, l’échevin des travaux Pierre Gascard a annoncé que le chantier de transformation débutera après les congés du bâtiment, mi-août ou début septembre au plus tard. Après des années d’attente dans ce dossier, on y voit donc beaucoup plus clair. Les travaux seront répartis en cinq lots différents : gros œuvre, menuiserie, façade extérieure, chauffage-ventilation et peintures-sols. La durée des travaux est estimée entre 12 et 18 mois. En mai dernier, le ministre de l’Économie et de l’Aménagement du territoire Willy Borsus avait octroyé une subvention de 228 000 € dans le cadre des SAR, les sites à réaménager. Un subside moins important que ce qui avait été promis au départ, soit 308 000 €. Après vérification, il s’avère que la subvention a été calculée sur l’offre remise, inférieure à l’estimation réalisée à l’époque. Au moment du décompte final, le montant subsidié pourra éventuellement être réévalué. Notons également que ce projet va recevoir d’autres subsides, ceux octroyés dans le cadre du Programme communal de développement rural (PCDR). Th. Léo.