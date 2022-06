Le fuyard a voulu semer la police sur l’E411 à hauteur de Léglise

" J’ai paniqué et je me suis sauvé" L’homme qui se présente devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau avance cette confession pour expliquer son comportement au volant, le 12 mars 2021, sur l’E411 à hauteur de Léglise. Une première patrouille de police l’avait alors repéré sur l’autoroute, à bord d’un véhicule de location et lui avait demandé de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence sur une bretelle de sortie.