Alain Klepper redonne vie aux Forges de Mellier (vidéos)

Ce bien, véritable trésor de l’histoire, est un lieu important à protéger, conserver et valoriser à travers le temps. L’ancien site sidérurgique et propriété de l’Agence wallonne du patrimoine est à vendre depuis quelques semaines .

Des casques VR disponibles

Ce projet, Alain Klepper l’a proposé gratuitement à la Commune de Léglise en 2019. L’homme, Chestrolais de souche, s’est lancé dans un travail très pointu de recherches historiques. Il s’est notamment entouré de personnes comme Luc Pierrard du Cercle Terre de Neufchâteau.

Avec beaucoup de patience, Alain Klepper est donc parvenu à développer deux vidéos en réalité virtuelle. Une courte, en immersion 360°, et l’autre, plus longue et technique, en immersion virtuelle. Avec des résultats d’une grande qualité.

Dès le mois de juin, des casques de réalité virtuelle seront disponibles à l’Office du tourisme de Léglise et permettront d’observer ce fabuleux travail.

Nouveaux panneaux didactiques

En complément de tout cela, l’Office du tourisme de Léglise s’est également lancé dans la mise en valeur du patrimoine des Forges de Mellier, en collaboration avec le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier. Rappelons que ce patrimoine est classé "Patrimoine exceptionnel de la région wallonne" depuis 1980.

Récemment, deux nouveaux panneaux didactiques ont été apposés aux abords du site. Ils permettent de rappeler l’histoire, la technique de la sidérurgie, et des QR codes renvoient vers les vidéos de réalité virtuelle d’Alain Klepper.

Des activités diverses et variées sont prévues courant de l’année afin de continuer à mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel.