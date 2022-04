La fête du labour ce dimanche 24 avril au coeur du village de Behême (Léglise)

Donner l’envie de devenir laboureur

Cette fête se perpétue de génération en génération à Behême et Valérie Barchon n’en est pas peu fière. "Au fil des années, les initiateurs de cette journée du labour à l’ancienne ont su transmettre à ces femmes et hommes de chevaux l’envie de retourner la terre. Certains curieux sont venu s’essayer, d’autres ont joué le jeu à fond et de nouveaux laboureurs au cheval ont vu le jour. Ils sont à présent les acteurs de cette belle journée et perpétuent ce savoir-faire devenu rare".

Diverses activités et vieux tracteurs

En plus de ce spectacle, une multitude d’activités seront proposées durant la journée. Dès 9 h, une balade attelages-cavaliers sera réalisée sur une distance de 18 km. L’occasion de découvrir la région d’une façon originale. "Il y aura également un défilé de vieux tracteurs durant cette journée ", poursuit Valérie Barchon. Une messe en plein air est également prévue sur le coup de 10h30 avec la bénédiction de la nature. Démonstration d’un maréchal-ferrant, promenades à dos d’âne et grimages sont également prévus. Enfin, le groupe de musique Trivelin viendra jouer quelques morceaux folk durant la journée.

Une journée gratuite

Pour agrémenter le tout, bar et petite restauration seront disponibles. Il est également possible de profiter du repas de midi pour la somme de 16 €. "Toutes les activités de la journée sont gratuites mais il est préférable de s’inscrire notamment pour les balades. Nous invitons aussi chaleureusement tous les attelages-cavaliers et propriétaires de vieux tracteurs à nous rejoindre ce dimanche ", ponctue l’organisatrice.

Réservations au 0476/21 5370. Inscriptions tracteurs au 0478/26 13 55.