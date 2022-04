La Brasserie d’Ebly, c’est fini

Alors qu’il y a quelque temps, il envisageait encore de développer une activité événementielle et un restaurant dans le bâtiment qui aurait dû être sa brasserie au centre du village, Gaëtan Patin a décidé de tout vendre en accord avec sa famille: son espace de brasserie, son habitation, la ferme familiale qui forment un ensemble. La propriété n’est toutefois pas à hauteur de toutes les bourses puisque le prix de vente est de 2,6 millions d’euros.

La crise du Covid avec la fermeture de l’Horeca et de l’événementiel, explique Gaëtan Patin, a été le coup de trop pour la situation financière de son entreprise, alignant les pertes depuis quelques années.

"Le moment est venu de faire autre chose, confie-t-il. Je me suis marié l’an dernier et je n’ai que 40 ans, je peux donc encore me relancer. On ne peut pas vivre éternellement sur des regrets."

La Corne avait déjà été vendue

En 2019, il avait déjà vendu "La Corne du Bois des Pendus", la bière qu’il avait créée et qui a assuré sa notoriété, à la Brasserie des Légendes (située dans la région d’Ath). À l’époque, il évoquait aussi une expansion trop grande de cette bière.

Mais il faut savoir la "La Corne du Bois des Pendus" était déjà brassé par la Brasserie des Légendes dans l’attente que le projet aboutisse à Ebly.

Gaëtan Patin souhaitait ensuite miser sur une autre bière, "La Forestinne", également brassée dans l’intervalle par la Brasserie des Légendes. Il avait racheté cette bière au départ namuroise dans l’idée de lui donner un nouvel envol à Ebly.

" Je la voyais comme une déclinaison plus féminine de La Corne , rappelle-t-il. J’aimais bien le nom. En plus, nous avions imaginé le concept de reverser 0,01 € par bière vendue à des projets de soutien de la nature. Mais j’ai aussi dû me résoudre à l’arrêter en juillet 2020, juste après le premier confinement."

Restait donc toutefois les bâtiments à Ebly. Les cuves de fermentation de la Brasserie d’Ebly ont déjà été revendues.

"Si quelqu’un veut reprendre la Forestinne, je suis prêt à la céder; et il y a toujours place pour une brasserie à Ebly pour la faire décoller." glisse l’Eblygeois

Un nouveau départ

S’il n’envisage plus pour le moment de projets dans le domaine de la bière ni autre chose à Ebly, Gaëtan Patin songe davantage à un départ à priori pour l’étranger avec son mari, cuisinier de métier.

"Nos nouveaux projets seraient liés au bon goût, dit-il. Avant de lancer la Corne, j’avais déjà parcouru le monde et c’est alors que j’ai eu ce souhait de me lancer dans le domaine de la bière. Des tas de choses et de destinations m’attirent. La Thaïlande, la vanille à Madagascar, la production de fromage dans les Alpes ou la tenue d’une maison d’hôtes. Tout est possible… Et peut-être qu’un jour, je reviendrai dans le milieu de la brasserie."

Gaëtan Patin est aussi fier d’avoir pu animer son village avec "Les Corneries d’Ebly". Avec cette mise en vente, son entreprise va donc cesser d’exister.