Le club de La Roche retrouvera ses vestiaires en février

Retroacte. Depuis 1974, le club de football profite des vestiaires dans la piscine.

Cependant, au fil des années, le bâtiment connaît quelques soucis de fonctionnalités et de dégradation. Les locaux ne deviennent plus utilisables pour raison de sécurité. La Commune de La Roche se décide alors de lancer des travaux en 2021. "Nous avons étudié différents scénarios, annonce l’échevin Charles Racot. La location de conteneurs qui aurait coûté plus de 50 000 euros, sans parler de l’énergie. Construire des vestiaires n’était pas possible, financièrement, humainement et même au niveau timing. Dans la commune, nous avons deux sites de football disponibles, à Ortho et à Bérismenil. Cette dernière solution me paraissait la meilleure. Des travaux ont été réalisés par ce club et par la commune (rafraîchissement des vestiaires), mais cela ne s’est pas bien passé." En effet, les résultats sportifs, le manque de supporters, certains Rochois ne se déplaçant pas ont refroidi le ROC qui a décidé de retourner à La Roche. "Nous avons aidé au payement de la facture d’électricité, poursuit l’échevin. Nous avons aussi pris en charge 3 000 litres de mazout. Au total, la commune a soutenu le projet à raison de 13 000 euros."

Les vestiaires pas avant février

De retour à La Roche, les footballeurs ont occupé les vestiaires de l’athénée, mais cela ne semble pas être la meilleure solution. "Nous avons eu une réunion cordiale avec le comité provincial qui a accepté que le club inverse trois matchs, mais il faut trouver une solution pour les deux dernières rencontres, poursuit le bourgmestre Guy Gilloteaux. Le chantier n’est pas en retard et il n’est pas question d’investir les lieux avant la réception définitive."

Au niveau du comité du football, on salue l’implication de la Commune. "Elle se fait un peu trop clouer sur la porte de l’église, estime le nouveau comitard Gilles Bouillon qui se tourne vers le futur. Pour les deux derniers matches à jouer, nous avons été surpris de voir qu’on annonçait qu’ils auraient lieu à Vecmont. Rien n’a encore été décidé. Il devrait y avoir une réunion de comité la semaine prochaine. On espère toujours trouver une solution à La Roche. On décale tout d’un mois pour trouver des solutions. Mais ce ne sera pas à Bérismenil."

Le président de la régie communale autonome de confirmer que, après la réunion de chantier de jeudi dernier, les vestiaires seront disponibles pour la reprise du championnat en février 2024.

De là à penser que le club de football espère un mois de décembre avec une météo qui entraînerait des remises, il n’y a qu’un pas.