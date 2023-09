À cause des castors dévastateurs, une maison est en péril près d'Ortho (vidéo)

"On ne veut pas tuer un castor, mais on tue les gens"

Caroline De Smet tente difficilement de se débarrasser des barrages de castors sur sa propriété. ©ÉdA

Depuis six ans, Caroline De Smet se bat pour ce qui lui appartient, c’est-à-dire le toit au-dessus de sa tête et le terrain autour. Chaque mois, elle perd de la superficie, "la faute aux castors", dit-elle.

Il n’y a qu’à faire le tour de la propriété, bottes aux pieds, pour apercevoir les dégâts considérables que causent les mammifères. Barrages à hauteur d’homme, gros trous dans le jardin, terrain marécageux et pire encore, une maison qui risque de ne plus tenir debout longtemps.

Désemparée, Caroline De Smet explique: "Chaque année, le terrain est inondé. La maison ne sèche plus, je suis obligée d’allumer le poêle à bois chaque jour. Le chalet prend de plus en plus l’humidité et est de plus en plus abîmé." En effet, entre les murs qui gondolent, le sol qui craquelle et le plafond qui s’affaisse, la propriétaire des lieux craint le pire, encore plus à l’approche de l’hiver. "Mon terrain n’est pourtant pas considéré comme à risque pour les inondations, affirme-t-elle. Et il est difficile de tout nettoyer après chacune d’entre elles."

Le DNF, qu’il faut contacter en cas de problème avec des castors, s’est rendu sur place à plusieurs reprises. "Il ne veut pas intervenir pour attraper les castors car il estime que le terrain ne m’appartient pas. Je me suis alors rendue à la Commune et oui, le terrain m’appartient, dit encore la propriétaire. Le bourgmestre de La Roche dit qu’il ne peut intervenir si le DNF n’intervient pas d’abord. J’ai dû creuser des tranchées moi-même autour de ma maison. Elle peut être balayée en quelques instants puisque les fondations sont fragilisées." Les pieds dans l’eau, Caroline De Smet tente tant bien que mal de détruire elle-même les barrages sur ses terres. "On ne veut pas tuer un castor, mais on tue les gens", regrette-t-elle.

"Tout cela a un coût"

Si Caroline De Smet dit ne trouver d’aide nulle part, il semblerait que son assurance ne la soutienne pas non plus. "Elle ne veut pas intervenir tant qu’il n’y a pas d’eau dans la maison et parce que les dégâts sont causés par les castors, dit-elle. Je vais seulement recevoir 7 000 € pour les dégâts dus à l’humidité, mais je ne vais rien faire avec cette somme, avec le prix des matériaux qui augmente. Un entrepreneur, qui est venu ici, n’est pas optimiste. Évidemment, l’assurance n’est pas d’accord avec lui." La cinquantenaire tente donc de trouver des astuces par ses propres moyens. "J’ai mis des graviers devant la maison pour que le sol soit sec, reprend-elle. Tout cela a un coût. On me dit de faire appel à un avocat. Mais combien de temps cela va-t-il prendre ? Des mois ? Des années ? Il sera trop tard." Caroline De Smet, épuisée, compte interpeller la ministre de la Nature et de la Forêt Céline Tellier. "Je demande juste de l’aide . Je ne dors plus. Ce n’est plus une vie, c’est un stress permanent. J’ai peur dès qu’il pleut. Le DNF dit que les barrages qui se trouvent plus haut dans la rivière sont solides. Mais s’ils cassent, ce sera terrible pour moi. Psychologiquement et physiquement, c’est très difficile. Je n’ai pas envie de vendre." Une chose est sûre, plus la propriété absorbe l’humidité, moins il sera facile de rester y habiter.

"Il faut apprendre à vivre avec les castors", répond le DNF

De leur côté, le DNF et la Commune expliquent leur position respective. Si le DNF compte à nouveau intervenir, la Commune a fait ce qu’elle a pu.

De son côté, le Département de la Nature et des Forêts (DNF) se défend. "En effet, cela fait des années que ça dure, explique le porte-parole Nicolas Yernaux. Nous avons déjà fait un tas de choses chez Mme De Smet et nous allons encore en faire. Nous avons déjà détruit des barrages et nous allons encore intervenir prochainement pour en détruire un plus important afin d’éviter que le jour où il cède, l’eau ne remonte jusqu’à sa maison. Mais il faut savoir une chose, le castor est une espèce protégée et il y a un équilibre à trouver. Nous n’allons pas donner des autorisations de tirs en permanence. Les castors seront toujours présents sur sa propriété et il faut apprendre à vivre avec."

Nicolas Yernaux continue en évoquant le site en question : "C’est un site que les castors apprécient parce qu’il est près de l’Ourthe et je ne pense pas qu’ils partiront. On ne peut pas proposer de solutions radicales. Il vaut mieux laisser les castors consolider ce qui existe déjà plutôt que de les laisser créer d’autres barrages ailleurs qui poseront problème. Il faut savoir aussi que nous sommes sur un fond de vallée, cela reste un endroit particulièrement humide, c’est encore un autre problème que le castor. Nous allons lui proposer des solutions avec les biologistes du Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA)."

"Nous sommes au bout de ce que nous pouvons faire"

Du côté de la Commune, le bourgmestre Guy Gilloteaux affirme avoir conseillé à Caroline De Smet de faire appel à un avocat "afin de saisir le juge de paix, dit-il. De notre côté, nous sommes au bout de ce que nous pouvons faire. Nous n’avons pas autorité sur les castors ni sur les terrains en amont sur lesquels se trouvent les barrages et qui sont propriétés privées. Nous avons une nécessité d’entretenir les cours d’eau, oui, mais à un moment, on ne sait plus faire grand-chose. Nous n’avons pas la main pour détruire les barrages ni les animaux puisque nous devons avoir l’autorisation du DNF. De notre initiative, nous ne pouvons rien faire."