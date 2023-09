La prime d'aide aux médecins facilitée à La Roche

"Ce serait bête de la refuser pour cette raison"

Les conditions d’octroi de cette prime ont été revues par l’ensemble des élus autour de la table. "Lors de la première convention, nous avions stipulé que le médecin devait être domicilié sur le territoire communal, explique Laurence Bastin, présidente du CPAS. Le 1er octobre prochain, un nouveau médecin arrive, mais n’y habite pas. Ce serait un peu bête de la refuser pour cette raison."

Des propos que rejoignent l’ensemble des conseillers. L’échevin Dominique Gillard ajoute: "De toute façon, je ne pense pas que cela soit légal de les obliger à habiter la commune. Et puis, s’ils habitent ailleurs, dans les communes avoisinantes ou autres, peu importe."

Autre point modifié, celui du remboursement de la prime en cas de départ du médecin. Cette condition ne figurait pas dans la précédente convention. Dès lors, un médecin parti après un an d’activité n’avait pas remboursé cette même prime.

"Nous allons également ajouter que la prime est octroyée à un maximum de quatre médecins", ajoute la présidente du CPAS.

Céline Frippiat, conseillère de la minorité, demande s’il ne serait pas préférable de monter ce chiffre à cinq au vu du nombre d’habitants sur la commune. Demande qui est également acceptée par tous. Les modifications de la convention sont votées à l’unanimité.

Le SI a de beaux jours devant lui

Les comptes 2022 du Syndicat d’initiative ont également été présentés avec un boni de 155 000 € et une participation financière de la Commune à hauteur de 4 000 €. La conseillère Christiane Collinet demande alors un éclaircissement sur ce montant important. Ce à quoi l’échevine Sophie Molhan répond: " La convention date de Mathusalem et son montant a été défini il y a plusieurs années. Nous avons très bien travaillé et la masse salariale est plus importante aujourd’hui. Nous avons quatre voire cinq gros projets à venir. Nous allons notamment reprendre “La Roche en Hiver.” De plus, nous évoluons très bien au niveau du château et du parc à gibier.

Il est clair que nous avons de la réserve dans les comptes mais je vous rassure, nous allons la réinvestir. Par exemple, l’électricité du château sera remise aux normes après quatre ans d’attente. Tout est bien géré et de manière rigoureuse. En tant que présidente du SI, je suis très fière de ce que l’on y fait."

Le point est voté à l’unanimité.

Quid de la réforme des fabriques d’église ?

La réforme du financement des fabriques d’église est dans les cartons du ministre des pouvoirs locaux, Christophe Collignon. Celle-ci a été abordée lors du budget des fabriques.

"J’adhère, affirme le bourgmestre, Guy Gilloteaux. Nous sommes dans un code légal qui date depuis l’époque napoléonienne. Je me réjouis que la loi puisse changer. Il faut savoir que les principaux demandeurs d’une fusion sont les prêtres eux-mêmes."

L’échevin Charles Racot ajoute: "Les regrouper ne va pas forcément diminuer les coûts, surtout si l’on ne diminue pas le nombre d’implantations. Il ne faut pas oublier que ce sont à travers les petites structures que les gens se sentent concernés". Suite à cela, l’ensemble des comptes des fabriques d’églises pour 2024 sont votés à l’unanimité.